Andreas Mikkelsen har stått på pallen sammenlagt i rally-VM hele tre ganger, og er en av de mer meritterte sjåførene i Norge.

Men for tiden står han uten kontrakt med en av bilfabrikantene, og siden november har han også stått uten kjæreste.

– Det er aldri noe gøy når det blir slutt. Det er alltid en tøff prosess fordi man har mange gode minner sammen, sier Mikkelsen, som hadde vært sammen med Carolin Miller fra Tyskland i ett og et halvt år.

– Hun bodde i Zürich, så jeg var mer eller mindre der i hele fjor. Også var det var mye snakk om å flytte til Tyskland, men jeg fant ut at å ha enda et land å forholde meg til ble vanskelig, forklarer han.

God kveld Norge spilte «Hvem ville du datet?» med Mikkelsen. Se han velge mellom blant annet Tone Damli og Kendall Jenner i videovinduet øverst.

Skal bruke god tid

Nå har Mikkelsen rundet 30 år, og tenker at han skal bruke god tid på å finne sin neste kjæreste.

– Jeg tenker at den neste jeg finner skal være den rette. Nå skal jeg bruke tid og virkelig tenke meg om, og finne den som jeg vil tilbringe resten av livet med, sier han.

Tidligere har han også vært sammen med Margrethe Meiner, men i 2016 tok det forholdet slutt etter seks år. Nå føler han at han har lært av sine tidligere forhold.

– Det skal mye til å treffe på første forsøk, så det at man har den erfaringen fra de forrige forholdene kommer veldig godt med. Man tror kanskje at en dame er perfekt for deg, men så skjønner man at ting du trodde var viktig, ikke er så viktig likevel, forklarer trettiåringen.

– Så det har vært mye lærdom, og jeg føler meg klar for å møte den rette.

Vil være ung far

Når man bikker 30, begynner ofte mennesker rundt deg å stifte familie. Dette merker også Mikkelsen.

– Folk rundt meg begynner å «poppe» ut barn, og jeg har selv lyst til å være ung når jeg får barn. Så jeg har ikke lyst til å vente så veldig lenge. Hvis jeg treffer den rette, så føler jeg at jeg er klar for det, sier han.

Ser mye rart i Monaco

Det er godt kjent at Andreas Mikkelsen kommer fra en velstående familie, og med både penger og utseende kommer også tilbudene.

– Ja, det er en del forespørsler. Men man må jo finne de som er der for de rette grunnene, sier Mikkelsen, som har hjemmeadresse i Monaco.

– Når man bor der, så ser man mye rart. Man ser menn på 75-80 år som er sammen med damer på 25. Men jeg tror at så lenge man er bevisst på det, så skal man kunne treffe damer som er der for den du er, fortsetter han.

Viktigst å være snill

Rallysjåføren har med årene funnet ut at han har et kriterium som er viktigst når han skal finne den rette.

– Det er å være snill!

– Enkelt og greit?

– Enkelt og greit. Du skal være snill og unne andre det beste. Det er min prioritet nummer én, smiler Mikkelsen.