Tre måneder etter at arrangøren avlyste Tour of Norway 2020 på grunn av pengemangel, er det bestemt at rittet gjenoppstår.

– Det blir sykkelfest i Stavanger-regionen i mai likevel, melder rittarrangør, Roy Hegreberg til TV 2.

Rittet vil gå over fire dager i Rogaland fra 21. til 24. mai med 18 lag på startstreken, blant dem elleve lag fra World Tour-nivå. Her vil også de norske lagene, Uno-X Development Team, Joker Fuel of Norway og Team Coop få vise seg frem.

Avlyser Hammer

Dette skjer samtidig som at Hammer Stavanger - som skulle arrangeres i samme tidsrom - avlyses. Hammer var opprinnelig tenkt som en serie i forskjellige land, men på grunn av en konflikt mellom det internasjonale sykkelforbundet (UCI) og Velon (en sammenslutning av flere av de største profflagene) har dette gått i stå.

– Det er synd at vi må gi opp Hammer. Jeg har troen på det som et konsept, og det inneholder elementer som er fremtidsrettet for sykkelsporten. Men det er ikke bærekraftig å gjennomføre dette når det ikke er en serie. Da er det mer fornuftig å legge dette på is. Vi er derfor veldig glad for å få opp igjen Tour of Norway. Vi har fått med oss alle samarbeidspartnerne som skulle være med på Hammer og ser nå at det er realistisk å kunne gjennomføre Tour of Norway med fire etapper, forteller Hegreberg om saken som procycling.no omtalte først.

Alle etappene er ikke i boks, men det er klart at to av dagene vil ha start og målgang i Stavanger.

– Det blir mindre geografisk spredning enn vi er vant med fra Tour of Norway, men vil innom områder der det har vært stor begeistring for forløperen Tour des Fjords tidligere. Vi vil holde oss i Rogaland denne gangen, noe annet er ikke realistisk med den korte tidshorisonten vi har foran oss. Og så vil vi jobbe videre for et større nedslagsfelt til neste år, da er målet at vi er tilbake med seks etapper, forteller Hegreberg.

Mot strømmen

I en tid da mange sykkelritt blir avlyst på grunn av korona-viruset vil denne glad-meldingen fra Norge være gode nyheter for ryttere som får kortet ned rittprogrammet sitt.

– I disse korona-tider, der løp forsvinner, er det fint å få flere rittdager inn på den internasjonale sykkelkalenderen. Slik situasjonen er nå tror jeg ikke det vil være noe problem å få med de gode lagene. Jeg håper og tror at alle lagene som skulle til Hammer vil komme hit. Velon har vært positive til det og har vært takknemlige fordi vi har vært lojale til deres konsept.