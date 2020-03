Det skriver Oslo kommune i en pressemelding.

På grunn av stor smittefare av koronaviruset, ble det avgjort torsdag at Holmenkollen skifestival blir avlyst. Kommunen vurdert at 8.mars-toget kan gå som planlagt.

Begrunnelsen for avlysning av skifestivalen var på grunn av bekymring rundt transporten til og fra Holmenkollen, og et stort antall tilskuere i marka.

Kommunen legger til grunn for at risikoen for spredning er lavere da det er vesentlig færre deltagere.

– 8.mars toget er grunnleggende annerledes når det gjelder antall besøkende, berusende personer og transport av svært mange mennesker på hovedsakelig T-bane til Holmenkollen og Sognsvann, sier Johan L. Torper, medisinsk fagsjef i Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid, i en pressemelding.

Avgjørelsen for gjennomføringen av arrangementet støttes av både FHI og Oslos smittevernlege. Vurderingen skal være i tråd med FHI sine retningslinjer for større arrangementer.

Kommunen forutsetter at arrangøren forholder seg til retningslinjer gitt av FHI, og spesielt anbefalinger knyttet til store arrangement.