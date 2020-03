– Sultestreiker til Hellas åpner grensene

De klarte å krysse grenseelven og ta seg inn i Hellas. Men gleden ble kortvarig, gresk politi fant dem.

– Etter å ha krysset grensen, tilbrakte vi ti timer i Hellas før vi ble oppdaget av gresk politi. Behandlingen var forferdelig. Selv om vi var sammen med barna, ble vi slått og tvunget til å kle oss naken av politiet. De tok alt vi hadde, fortviler han til TV 2.

Sendt tilbakea

Deretter ble han sendt tilbake til Tyrkia. Han dro til Istanbul igjen, men han har ikke gitt opp.

På tross av alt han har opplevd, har han bestemt seg for å forsøke å dra tilbake til Hellas. Nå venter han bare på en annen anledning for å krysse grensen igjen.

Mohammad Alghajar er en av flere syrere som vil til EU. Han har bodd i Tyrkia i seks år og jobber som en servitør i byen Gaziantep.

Hundevis av migranter og flyktninger venter ved grenseovergang på å komme seg til Hellas. Foto: Privat

Veien fra Gaziantep til Edirne tok 27 timer med buss. Han har vært i Edirne i seks dager, og han er trøtt, sint og skuffet over alt han har opplevd ved grensen.

– Vi har blitt ydmyket siden vi kom. Det er to tusen personer her. Vi får utlevert mat, men køene er lange. Det er ikke nok mat gjennom dagen. Jeg sover sulten, sier Mohammad.

Han forteller at om han ikke kan gå til Europa, vil han dra tilbake til Gaziantep. Men først vil han gjøre alt han kan for å ta seg inn i EU.

– Nå er det ikke noe mulighet ved grenseovergangen. Så jeg skal dra til grenseelven Evros. Hvis ikke det heller går, kommer jeg dra tilbake til byen jeg kommer fra, sier 19-åringen.

Flyktningkrisen i Europa

Kvinner og barn har også ventet i håp om å komme seg til Hellas. Foto: Privat

Tyrkia huser nesten fire millioner syriske flyktninger. I tillegg bruker migranter fra Afrika, Afghanistan Pakistan og Iran landet som mellomland for å komme seg til Europa.

En avtale fra 2016 mellom Tyrkia og EU sier at Tyrkia skal stenge grensene for migranter og flyktninger til Europa. De siste årene har Tyrkias President, Recep Tayyip Erdogan, truet europeiske land med åpne grensene ved å si at landet ikke har fått nok bistand.

Etter at nyhetene om 33 tyrkiske soldater ble drept i et angrep i Idlib, har Tyrkia åpnet grensene. Tyrkiske myndigheter sa at Tyrkia ikke lenger vil hindre syriske flyktninger og migranter fra å ta seg over grensene til Europa.

Journalisten bak artikkelen, Aysun Yazici, er journalist fra Tyrkia som lever i eksil i Norge. Hun er tilknyttet TV 2s utenriksavdeling.