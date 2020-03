Musikken pumper i bakgrunnen mens Madonna spretter rundt som en 20-åring.

Videoen fra popstjernens Instagram gjør det lett å glemme at hun er faktisk er en 61 år gammel dame.

Så hva er hemmeligheten bak den evigunge kroppen til Madonna?

En kopp med gyllen væske

Den mye omtalte videoen viser en rutine popstjernen bruker etter en fysisk krevende konsert. Først bader hun i is, for deretter, tilsynelatende, å drikke sin egen urin.

«Det er godt å drikke urin etter et iskaldt bad», sier Madonna til kameraet mens hun tar en slurk fra en kopp med gyllen væske.

Dette er ikke første gang hun har snakket om en påstått helbredende effekt av urin. Tidligere har hun sagt i et intervju med David Letterman at det er godt å tisse i dusjen fordi det virker mot fotsopp.

Hevder urin kurerer sykdom

Overraskende nok finnes det mange som ser på urin som en slags medisin, som de kaller "urinterapi". Det finnes flere Facebook-grupper og nettsteder hvor entusiastene påstår at å drikke eller bade i egen urin kan kurere alt fra eksem til kreft.

Helsekontrollens programleder Marte Spurkland har bestemt seg for å teste Madonnas helsehacks. I fiskeluktende is fra Fiskeriet får Marte erfare at isbad er en svært kald opplevelse. Hun begynner å skjelve og puste tungt. Huden blir tomat-rød, men hun klarer det såvidt.

Neste steg er altså å drikke egen urin. Å fylle koppen går bra, men når Marte holder koppen til munnen brekker hun seg gjentatte ganger før hun konkluderer:

– Nei, det går ikke!

Ingen effekt

Finnes det likevel noen helseeffekter med å drikke sin egen urin, undrer Helsekontrollen.

– Nei, er det enkle svaret fra lege, Kari Eidjar, ved Legevakt Vest og Øst, og utdyper:

– Det er bare tull og tøys. Det er tross alt kroppens avfallsstoffer man drikker, sier hun, men legger til at det sannsynligvis ikke er skadelig.

