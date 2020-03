I den nye TV 2-serien «Kompani Lauritzen» må 14 kjendiser gjennom beinharde prøvelser på en Setnesmoen militærleir.

Dag Otto Lauritzen har selv vært med å designe noen av øvelsene og hinderløypene deltakerne skal gjennom.

Smertefull hinderløype

Da 63-åringen skulle vise makker Kristian Ødegård hvordan man burde gjennomføre hinderløypen, gikk det galt.

– Jeg bruker å skade meg når Kristian og jeg er på tur, så det har blitt en tradisjon, sier Dag Otto Lauritzen i Senkveld.

– Tyngre rumpe

Ulykken skjedde under opptaket da den tidligere fallskjermjegeren og proffsyklisten skulle teste hinderløypa for sin kollega.

– Det var et sånt nett som man klatrer i, og så hadde Dag Otto sett på film at de kaster seg rundt og over. Idet han skal få med seg sin litt tyngre rumpe, så hører han at det knekker i ribbeinet, forteller Kristian til Senkveld.

– Hemmet meg

I et intervju med TV 2 sier Lauritzen at bruddet skapte problemer i innspillingperioden av Kompani Lauritzen.

– Det hemmet meg, men jeg måtte late som ingenting, forteller han, og fortsetter:

– Jeg tenkte at det er en bagatell i den store sammenhengen, og at jeg bare måtte bite tennene sammen. Jeg skulle pushe de andre til å gjøre uante øvelser og ting de tidligere ikke trodde var mulig. Da kunne ikke jeg klage på et lite ribbein.

Den tidligere proffsyklisten understreker at det er uvisst om ribbeinet var brukket eller bristet, men at smertene var store.

Se premiere på Kompani Lauritzen på TV 2, lørdag kl. 20 og på TV 2 Sumo.