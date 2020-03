1. juli overtok Babcock driften av ambulanseflytjenesten fra Lufttransport. Alle 98 pilotene som da var ansatt i Lufttransport, fikk garantert jobb videre av Babcock.

91 piloter valgte å takke ja, men en måned etterpå sa én av dem opp. De resterende 90 stevnet sin arbeidsgiver for retten.

Må gå gjennom premissene

I retten fredag konkluderte Nord-Troms tingrett med at Babcocks overtakelse at ambulanseflykontrakten og 91 piloter var virksomhetsoverdragelse.

– Det er foreløpig ikke klart hvilke konsekvenser denne dommen vil få. Vi vil nå gå nøye gjennom premissene for dommen, før vi avgjør hvordan vi skal håndtere denne saken videre, sier driftssjef Hilde Sjurelv i Babcock.

I en pressemelding sier Sjurelv videre at man er nødt til å ta hele regnestykket i betraktning når man skal vurdere saken videre. Blant annet nevner hun at Babcock har investert én milliard kroner i nye fly, bygget en ny driftsorganisasjon fra bunnen og investert 85 millioner kroner i ny hangar i Tromsø, som skal være base for vedlikeholdet av ambulanseflyene i Norge og Sverige.

Tilfreds

Per Helge Klock har vært kaptein i luftambulansetjensten siden 1988. Han var én av de 91 pilotene som gikk til sak mot Babcock, og forteller til TV 2 at han var tilfreds med å ha vunnet fram alle påstandene og at dommen var enstemmig.

– Er det en gledens dag for dere?

– Ja, det kan du si.

Han har også vært i kontakt med flere kolleger etter at dommen ble forkynt fredag.

– Alle har samme oppfatning, og er tilfredse med utfallet. Samtidig venter man på å ta det som en endelig avgjørelse, sier han.

Undrende

Klock mener luftambulansetjenesten kunne unngått denne prosessen dersom de hadde sett på prosessen som en virksomhetsoverdragelse etter loven.

– Jeg er litt undrende til at de ikke gjorde det. Man risikerte å miste erfarne piloter og videre drift, sier han.

Babcock har muligheten til å anke dommen, og Klock venter i spenning på hva som vil skje videre.

– Vi har gjort unna runde en, og håper vi får en endelig sisterunde neste gang, sier han til TV 2.