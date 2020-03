Det er i det medisinske tidsskriftet British Medical Journal at kirurger ved NMC Royal Hospital i Dubai skriver om det oppsiktsvekkende funnet.

Det de først trodde var en feilplassert tann i munnen til pasienten, skulle vise seg å være en såkalt spyttkjertelstein som på fagspråket heter sialolithiasis.

Spyttkjertelstein er ifølge Norsk Helseinformatikk en tilstand som betegner steindannelse i en utførselsgang fra en spyttkjertel.

Den vanligste behandlingen er kirurgi, men legen kan også forsøke å dytte steinen ut dersom det er mulig.

FANT STEIN: En ultralydundersøkelse viste hva som var galt med den 37 år gamle mannen. Foto: British Medical Journal

– Ekstremt sjeldent funn

Kirurgene forteller at den 37 år gamle pasienten ført oppsøkte en tannlege og klagde over akutt smerte og hoven underkjeve.

Et røntgenbilde viste en stor utvekst under jekslene, og tannlegen mistenkte at det var snakk om en tann som hadde satt seg fast før den rakk å vokse ut.

Mannen ble sendt videre til sykehuset, hvor en ultralydundersøkelse viste at han hadde spyttkjertelstein.

Kirurgene skriver at spyttkjertelsteiner vanligvis er mellom to og ti millimeter, men at denne steinen var på omtrent to centimeter.

«Spyttkjertelsteiner over 1,5 centimeter er ekstremt sjeldent og blir definert som gigant-spyttkjertelsteiner,» skriver de.

37-åringens spyttkjertelstein måtte bli fjernet kirurgisk.

«På en postoperativ sjekk, var pasienten helt frisk og symptomene, smertene og hevelsen var borte,» avslutter kirurgene.