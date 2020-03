Politiet skriver i en pressemelding at en svikt i det elektriske systemet kan utelukkes, og at de nå mistenker at noen har tent på kirken.

Dombås kirke brant natt til torsdag den 20. februar.

Politiet ønsker av hensyn til etterforskningen ikke å redegjøre for hvilke funn som tyder på at brannen var påsatt.

Per nå er ingen mistenkt i saken.

Politiet opplyser at det var en person på kirkegården natten da kirken brant, og at de ønsker å komme i kontakt med vedkommende.

De får bistand fra Kripos i saken.

Kirken er totalskadd, og mistet blant annet et helt nytt orgel til en verdi av fire millioner. Kirken fikk orgelet i 80-årsgave i februar 2019. Det ble lagt inn en stor innsats i flere år for å få tak i orgelet.

Tapet av kirken og orgelet har gått hardt inn på lokalsamfunnet.

Saken oppdateres