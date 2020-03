Premier League-profil rekordraskt tilbake etter skrekkskade – husker alt

GRUSOMME SCENER: Andre Gomes' ansiktsuttrykk sier det meste om det som foregikk på Goodison Park i november. Foto: Andrew Yates/Reuters

– Husker du mye fra hendelsen?

– Alt. Jeg var fullstendig bevisst.

– Har du sett den?

– Nei. Det var nok i øyeblikket. Jeg har ikke bedt noen vise meg bilder eller video av skaden. Jeg lå fem-ti minutter på banen, med alle rundt meg for å hjelpe meg, men det føltes som en time. Inne i hodet mitt var det veldig lenge. Jeg husker alt, så jeg har unngått å se det igjen, forteller han.

Slo av telefonen - så åpnet det seg en ny verden

I etterkant fikk han tonnevis av støtte, blant annet fra flere av Tottenham-spillerne.

– Jeg fikk tekstmeldinger fra Spurs-spillerne da det skjedde og i dagene etterpå. Jeg prøvde å unngå telefonen min i noen dager, for å få tid til å skjønne hva som hadde skjedd og for å forstå hva jeg måtte gjøre. Men så måtte jeg snakke med folk, som var virkelig snille og hyggelige med meg. Da snakket jeg med Eric Dier, Son, Aurier, til og med Pochettino. Og mange andre spillere. Det var tøft, men alle fikk meg til å føle meg bedre, forteller han.

Også i sosiale medier florerte det av meldinger, spesielt fra Evertons supportere. I begynnelsen stengte han det ute, før han etter hvert lot det komme innpå seg.

– Jeg forventet ikke noe. Jeg var besatt av skaden min og på å komme tilbake så raskt som mulig. Jeg gav ikke meg selv rom til å nyte kjærligheten fra folk, så det var et slags sjokk for meg da jeg åpnet meg for kjærligheten fra alle, sier Gomes.

Knallhardt treningsregime

Portugiseren var forventet å miste hele sesongen, men kjempet seg altså tilbake allerede så tidlig som i slutten av februar. Ifølge ham selv handler det om målsetting og en evne til å presse seg, men det var også tunge tider underveis.

– På et tidspunkt fikk jeg spørsmål om hvorfor jeg satte så mye press på meg selv da jeg var tre-fire uker foran skjema, men det var fordi jeg ville raskest mulig tilbake. Det var perioder i rehabiliteringen som jeg ikke kunne nyte, fordi jeg pushet meg mer og mer. Jeg ville ikke miste en eneste dag, jeg ville trene fra morgen til kveld, legge meg til å sove og gjøre det samme dagen etter.

– Det var perioder der jeg ikke var komfortabel, for jeg følte meg ikke 100 prosent klar etter ankelskaden, og klarte ikke å gjøre alle øvelsene. Men da var det folk rundt meg som sa «hør nå. sitt her. la oss le litt. For tre uker siden kunne du ikke gå. For to uker siden la du kun litt vekt på. Nå gjør du det og det og det. nyt tiden. Hvis du var frisk allerede og ikke følte noe, ville du spilt nå.» Dette åpnet øynene mine. Det var da jeg følte at jeg var langt foran skjema. Jeg følte selvtillit, selv om jeg ikke følte meg hundre prosent frisk, forteller André Gomes.

Søndag får han muligheten til å snøre på seg fotballskoene på ny. Da skal Everton i aksjon borte mot Chelsea, i det som trolig er en siste mulighet til å kunne henge seg på i kampen om 4. plassen i Premier League. Før kampstart skiller åtte poeng opp til nettopp Chelsea når ti runder gjenstår av sesongen.

