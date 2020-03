Den 5. februar ble Thea Braavold funnet drept i sitt hjem i Sandefjord.

TV 2 har opplysninger om at omstendighetene rundt drapet var brutale.

Ikke lenge etter at politiet ble tilkalt til stedet, ble hennes kjæreste, entidligere drapsdømt 45-åring, pågrepet og siktet for drapet.

Han har siden sittet varetektsfengslet. Politiet har gjort flere forsøk på å avhøre mannen, men har ikke lykkes. Det er derfor uvisst hvordan han stiller seg til siktelsen.

Full psykiatrisk utredning

Politiet oppnevnte tidlig en sakkyndig som har utført en såkalt prejudisiell observasjon av mannen. Hensikten med en slik observasjon er å avgjøre om det er nødvendig å utrede en fullstendig vurdering av siktedes tilregnelighet.

Konklusjonen var at det er nødvendig, og retten har nå opprettet to sakkyndige. De vil forsøke å gi et svar på om mannen er tilregnelig, og om han kan straffes.

– De er i gang med observasjonen, og har i utgangspunktet fått frist til den 1. mai, sier politiadvokat og påtaleansvarlig i saken, An Eline Rimstad Johansen, til TV 2.

Mannens forsvarer, Jonny Sveen, sier til TV 2 at hans klient ikke motsetter seg å bli underlagt en psykiatrisk vurdering. Under den prejudisielle observasjonen var ikke mannen i stand til å svare på spørsmål fra den sakkyndige.

Politiet begynner å komme i mål med flere etterforskningsskritt, men gjør fremdeles vitneavhør.

– Men av hensyn til at den siktede ikke har avgitt sin forklaring, ønsker vi ikke å gå ut med mer informasjon, sier Rimstad Johansen.

Kjørt hjem av politiet natten før drapet

Den siktede mannen ble kjørt hjem til sin egen leilighet, og sluppet av like i nærheten av det som etter hvert skulle bli et åsted natten før drapet.

Politiet kom i kontakt med ham fordi han ikke kunne betale en taxiregning, og beslagla blant annet en kniv. De vurderte ham likevel ikke som ustabil.

Fra tidligere er det kjent at den siktede mannen fra før er drapsdømt. Han var i 2003 en av flere menn som utførte grov vold mot et kjent gjengmedlem som senere døde av skadene.

45-åringen fikk strengest straff av samtlige involverte, og ble dømt til 14 år i fengsel.

Kriminalomsorgen har tidligere sagt til TV 2 at de vurderte det som uforsvarlig å prøveløslate ham, og han satt dermed dommen til siste dag, noe som er uvanlig. Kun omlag ti prosent av alle drapsdommer sones til siste dag.