– Hadde du spurt 18 år gamle Benny om han trodde han noen gang skulle leve av å skrive, tror jeg nok han bare hadde sett dumt på deg. Akkurat det var nok helt fjernt for meg. Min drøm var klar: Det var å bli bilmekaniker. Og den fulgte jeg også, forteller Benny Christensen (55).

Brooms bilekspert hadde mange år bak seg i bilbransjen før han gjorde et stort karrierebytte. Først som frilanser i daværende Autofil. Så som journalist her i Broom. De siste årene har han også vært redaktør i sideprosjektet VolvoKlassiker. Bladet som skriver om én ting: Klassisk Volvo.

– Der er ringen på mange måter sluttet for meg. Jeg startet som en av Volvo-rånerne på Fåberg, like nord for Lillehammer. Det var nok ikke mange biler som hadde flere "runder" på fredager og lørdager enn Volvoene mine. Jeg byttet forresten ganske ofte bil. Jeg var jo glad i å skru, og likte å kaste meg over nye prosjekter, forteller Benny.

Benny kjører etter mange år gammel Volvo igjen. Foto: Jørgen Lønø.

Lever ut drømmene

– Det var Volvo som gjaldt også den gangen?

– Ja, hundre prosent! Jeg har vel egentlig ikke noen god forklaring på hvorfor det ble slik, det falt seg bare helt naturlig. Volvo hadde en høy standing her til lands, den gangen også. Det var bra tilgang på biler, de var enkle å skru på. Jeg har nok til sammen hatt over 50 Volvoer. Ikke så mange de siste tiårene, men i fjor realiserte jeg en gammel drøm og kjøpte meg en klassiker, en 142 fra 1974. Den trenger litt stell og omtanke. Og jeg koser meg virkelig i garasjen sammen med den, forteller Benny.

Som redaktør for VolvoKlassiker får han også levd ut flere av drømmene sine. Enten han drar til Gøteborg og graver i Volvo-arkivet etter gamle bilder og tegninger, møter og intervjuer andre entusiaster, drar på kosetur med en gammel bil – eller som i siste utgave som akkurat er ute: Tester en av de virkelig klassiske Volvoene, 1800 ES.

1800 ES: Designbomben mange drømmer om

En stolt redaktør med årets utgave, rykende fersk fra trykkeriet. Foto: Rasmus Bell Andreassen

Pusterom i hverdagen

– Det er klart dette er drømmejobb for en mann som meg. Samtidig går jeg løs på hver utgave med en stor dose ydmykhet. Vi skriver om noe svært mange har et nært forhold til. Norge er et land med mange bilentusiaster, folk som sitter på svært mye kunnskap.

– Målet mitt er å lage et blad de virkelig skal kose seg med, samtidig som de skal få muligheten til å lære seg noe nytt. Det er mange som deler denne lidenskapen. Derfor setter jeg også stor pris på alle de tilbakemeldingene jeg får, sier Benny.

Broom-Benny oppfyller en gammel drøm om å få kjøre Volvo 1800 ES. Foto: Haakon Nordvik.

Fantastisk hobby

Selv bruker han ofte bil og garasje som et pusterom i en ellers travel hverdag.

– Ja en gammel bil kan by på mange utfordringer, men det er også veldig håndfaste ting å drive med. Det synes jeg er godt, i en tid der alt går fortere og fortere. Jeg tror det er noe mange føler på. I tillegg er det naturligvis mye nostalgi og ikke rent lite mimrefaktor over å ha en gammel bil. Det er en fantastisk hobby som jeg vet betyr mye for veldig mange av oss.

– Og nå gleder du deg til vår og bare veier?

– Gjett om! Har bare "noen" prosjekter jeg må komme i land med først. Men så håper jeg det er klart for mange hyggelige mil med 142-en min, avslutter Broom-Benny.

