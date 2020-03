Til sammen 64 medisiner eller behandlingsmetoder ble godkjent for bruk i norsk helsevesen i fjor. I overkant av 40 handlet om kreft.

Fire av dem ble først avvist fordi de var for dyre. De ble senere godkjent etter at legemiddelfirmaene satte ned prisen.

– Jeg er glad for at tallene viser at vi innfører langt flere metoder enn det mange tror, sier leder i Beslutningsforum Stig A. Slørdahl i en pressemelding.

Beslutningsforum er et statlig organ som vurderer nye metoder i spesialisthelsetjenesten.