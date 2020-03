Reagerer kraftig på flyktning-nekt

– Det er klart at det er en utsatt situasjon. Jeg kan ha full forståelse for at mennesker vil bygge et bedre liv i Europa, med det betyr ikke at det er rimelig at alle mennesker som har det vanskelig i verden kan bli forsørget av for eksempel svenske skattepenger. Det er en helt urimelig situasjon, uttaler partilederen.

Gjentar seg

Det er ikke første gang Sverigedemokraterna reiser ned for å få flyktninger på andre tanker enn å reise til Sverige.

I 2015 gav de uriktige opplysninger til muslimske flyktninger om at det var forbudt med halal-slakting i Sverige, samt å bære klesplaggene burka og nikab. Dette vakte store reaksjoner også den gang.