Tiltalt møtte i retten med pistol og kniv

– Vi har ingen permanent sikkerhetskontroll, men en portal som brukes så ofte vi har kapasitet. Vi savner helt klart utstyr for gjennomlysning av bager og vesker som folk har med seg inn på tinghuset, sier Per Erik Kolstad, sikkerhetsleder Bergen tingrett.

Bergen tinghus gjennomfører kontroller ved bruk av sikkerhetsportal, der alle som skal inn på tinghuset blir kontrollert. Men denne betjenes kun innimellom og bare et fåtall av alle besøkende blir sjekket.

Utstyrt med pistol

2. mars kom en mann til tinghuset utstyrt med en Helly Hansen-bag. Denne morgenen var sikkerhetsportalen på tinghuset som ofte, ubetjent.

Vedkommende var tiltalt og ankom tingretten for sent til sin egen sak. Mannen var tiltalt for ruspåvirket kjøring og besittelse av narkotika og tyveri. Han ble stoppet av sikkerhetsvakter.

– Han ble plukket ut på bakgrunn av væremåte og oppførsel. Sikkerhetsbetjentene fattet mistanke, forklarer Kolstad til TV 2.

Mannens bag ble sjekket og her fant man ved første sjekk blant annet et brekkjern, en lang avbitertang og tapetkniv. Mannen gikk så inn rettssalen for å delta i sin egen sak hvor han var tiltalt. Ved nærmere kontroll av Helly Hansen-baggen fant sikkerhetsbetjentene en pistol og slo dermed full alarm.

– Det var en ladd gasspistol med ammunisjon, i tillegg fant vi en kniv som lå i ytterlommen på baggen samt doser av narkotika, gjort klar for salg slik vi så det, forteller Kolstad til TV 2.

PISTOLBESLAG: Denne gasspistolen som kan gjøre alvorlig skade, ble beslaglagt i Bergen tinghus denne uken. Ansatte frykter for egen sikkerhet. Foto: Bergen tingrett

Politiet ble umiddelbart varslet og rykker umiddelbart til tinghuset. Mannen ble pågrepet og han samtykket i at saken kunne fortsette uten at han var til stede.

Store sikkerhetsutfordringer

– Hva forteller denne saken?

– Den viser at vi har store utfordringer med sikkerhetskontroll. Mange har med seg gjenstander inn i tingretten som man ikke skal ha med seg og som har stort skadepotensiale om de velger å bruke det. Behovet for permanent sikkerhetskontroll er absolutt stort, sier Kolstad.

Mannen kunne ikke redegjorde for hvorfor han brakte pistolen inn i tingretten.

I fjor ble 8.300 personer kontrollert. I snitt har vi 400 til 500 antall personer innom Tingretten hver dag,

– 8.300 er i den sammenheng et veldig lavt tall, forklarer Kolstad.

I fjor gjorde Bergen tingrett 56 beslag av alt fra kniver, sakser og annet som kan gjøre skade.

Statistikk viser også at en del personer snur når de skal passerer metalportalen.