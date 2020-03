Tallet på antallet personer som er smittet av koronaviruset øker stadig, men ifølge siste oppdatering fra Folkehelseinstituttet er det 86 personer som har fått påvist viruset.

Første tilfellet kom for en drøy uke siden, og siden da har tallet økt hurtig. De aller fleste har blitt smittet etter reiser til Nord-Italia.

Viruset har nå også begynt å spre seg blant elever og ansatte ved flere skoler i Norge.

– Vår viktigste oppgave

I Bærum har to søsken fått påvist viruset. Den ene går ved Oslo International School, og den andre går på Ramstad ungdomsskole.

Førstnevnte valgte å stenge hele skolen da smitten ble kjent, Ramstad har foreløpig valgt å kun stenge det aktuelle trinnet hvor den smittede eleven går.

– Vi kan bekrefte at vi har et barn som er smittet av korona. Etter samråd med kommunelegen har vi derfor besluttet å stenge skolen i dag. Vår viktigste oppgave i dag er å ivareta våre elever og våre ansatte, sier daglig leder Knut Sørlie ved Oslo International Schools til TV 2.

Private barnehagers landsforbund (PBL) har 1900 medlemsbarnehager rundt om i landet og over 30.000 ansatte.

Spesielle tilfeller

Administrerende direktør og tidligere barneombud Anne Lindboe sier at de får mange henvendelser omkring hvordan man skal forholde seg til viruset.

– Det er viktig at barnehagene følger nøye med på de nasjonale anbefalingene fra Folkehelseinstituttet og at de også er i tett kontakt med lokal smittevernlege dersom det er spesielle vurderinger som skal gjøres lokalt, sier Lindboe til TV 2.

Hun sier det i spesielle tilfeller kan være nødvendig å stenge skoler og barnehager, men at det stort sett ikke er ansett å være nødvendig.

– Det vil lamme samfunnet fullstendig hvis skoler og barnehager må stenges, for da må foreldre og eventuelt helsepersonell være hjemme med barna. Men er det spesielle hensyn som må til for å få kontroll over situasjonen, må man selvfølgelig følge det, sier hun.

Under sin daglige pressekonferanse fredag, opplyste Svein Lie fagdirektør og lege i Helsedirektoratet at de foreløpig ikke legger ned noen retningslinjer om hvorvidt skoler eller barnehager skal stenge eller ikke.

– Det ligger i saken at vi må vurdere det. Men det har ikke vært aktuelt frem til nå, sa Lie.

– Alvorlige konsekvenser

Lindboe som også er utdannet barnelege, mener det vil være helt umulig å lage felles retningslinjer som skal gjelde for alle skoler og barnehager i Norge.

KONSEKVENSER: Administrerende direktør og tidligere barneombud Anne Lindbo mener det vil få alvorlige konsekvenser for samfunnet dersom skoler og barnehager stenges. Foto: PBL

– Man må gjøre vurderinger i hver enkelt sak. Å stenge skoler og barnehager er drastisk, og at det skal være en standard vil føre til store og alvorlige konsekvenser i samfunnet, sier hun.

Lindboe er også opptatt av at foreldre ikke skal gå rundt å være redde.

– Det er så langt påvist svært få tilfeller av alvorlig sykdom blant barn, og det er ikke barna som sprer infeksjonen. Det er viktig at foreldrene ikke går rundt og er redde for barna sine. Man skal ta dette på alvor, men å gå rundt med overdreven bekymring er heller ikke nødvendig, sier hun til TV 2.