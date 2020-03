I dag feirer vi kvinnedagen og markerer kvinners rettigheter.

Også kjendisene feirer dagen ved å sende sin hyllest til kvinnene.

Influenser Iselin Guttormsen er en av dem som engasjerer seg stort:

– Heldigvis har vi kommet mye lengre i Norge i dag enn at man må ha en pikk mellom beina for å kunne bruke stemmen sin, og for å ha stemmerett, sier Guttormsen i sin gratulasjon.

Se kjendisenes hyllest til kvinner i videoen over.

Hun understreker at det ikke er slik overalt. Guttormsen mener feminisme ikke bare handler om likestilling, men også likeverd mellom alle kjønn.

Digger damer

Programleder Markus Neby sparer ikke på kruttet i sin hilsen til alle kvinner der ute:

– Jeg personlig digger dere! Jeg digger damer!

Hans kollega, komiker Else Kåss Furuseth, er ikke helt fornøyd med uttalelsen til Neby.

– Jeg følte meg litt «shamet». Var det hyllesten din?, sier Kåss Furuseth og ler, før hun og fortsetter:

– Det er jo ikke det dagen handler om. Det handler ikke om å digge damer. Det handler om rettigheter!

Da retter Markus Neby kjapt på seg selv:

– Jeg digger damers rettigheter!

Kvinnedagen Den annen internasjonales sosialistiske kvinnekongress vedtok i 1910 at det skulle bli laget en årlig markering, en aksjonsdag, for kvinners rettigheter.

Den annen internasjonales sosialistiske kvinnekongress vedtok i 1910 at det skulle bli laget en årlig markering, en aksjonsdag, for kvinners rettigheter. I Norge ble den første kvinnedagen markert i 1915.

I 1972 fikk kvinnedagen et nytt oppsving der det ble gjennomført større demonstrasjoner i Oslo som vekket interesse og flere byer valgte å arrangere tog selv.

Togene på kvinnedagen er godt kjent for sine paroler som inneholder ulikt fokus rundt kvinners rettigheter.

Blant annet har de ulike parolene dreiet seg om kvinneundertrykkelse, selvbestemt abort og lik lønn for kvinner og menn.

I nyere tid har togene også prydet paroler som støtter #Metoo-kampanjen mot seksuell trakassering



Kilde: Store norske leksikon

Sterke damer

MGP-vinner Ulrikke Brandstorp beskriver kvinner som vakre og sterke damer.

– Husk å heie på deg selv, det er dødsviktig, sier Eurovision-aktuelle Brandstorp.

Artist Øyvind «Vinni» Sauvik mener at kvinnene burde hylles hver dag, og stylist Erlend Elias Skoglund Bragstad mener at kvinner gjør livet hans verdifullt.

– Uten dere hadde jeg hatt mye mindre venner og et kjedeligere liv. Da hadde jeg heller ikke hatt min fantastiske manna eller nydelige søster, forklarer han.

La fitta flagre

Influenserne Wanda og Vita Mashadi elsker kvinnedagen, og Wanda mener man bør fokusere ekstra på seg selv i dag:

– Man må vite sin egen verdi, det synes jeg er veldig viktig. For vi er verdt mye mer enn det veldig mange tror, sier hun bestemt.

Programleder og tidligere syklist Dag Otto Lauritzen mener kvinnedagen er en viktig dag.

– Jeg håper alle vi menn kan hylle dere, for det fortjener dere.

Else Kåss Furuseth avslutter med den gamle parolen:

– La fitta flagre, smiler hun.