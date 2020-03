Saftig biff med bearnaisesaus

Perfekt stekt biff med godt tilbehør. Velg det du selv liker best. Bearnaisesaus eller kryddersmør - Ovnsbakte poteter eller pommes frites av søtpotet.

Ingredienser:

4 biffer a 180-200 g (mørnet mørbrad, ytrefilet, entrecôte eller indrefilet)

Salt

Grovmalt pepper

Olje/smør til steking eventuelt urter og hvitløk

Legg biffene til temperering på kjøkkenbenken ca.1 time før de skal stekes.

Fortsett med det tilbehøret du liker.

Bearnaisesaus:

300 g smør

2 ss finhakket sjalottløk

½ dl hvitvinseddik

½ dl vann eventuelt hvitvin

3 ss hakket fersk estragon

8 knuste pepperkorn

4 eggeplommer

1 ss finhakket kjørvel eller persille

Smelt smør i en liten kasserolle. Hell det gule klare smøret i en liten bolle/mugge. Bunnfallet kan brukes til for eksempel bakst eller vaffelrøre. Bland sammen eddik, 2 ss finhakket estragon, finhakket sjalottløk og knust pepper i en liten kasserolle og kok inn til ca. ½ dl. Hell over i en glassbolle eller stålbolle. Pisk inn en og en eggeplomme. Sett bollen over en kasserolle med varmt vann (rett under kokepunktet). Visp til det begynner å tykne, uten å koke, ca. 65 grader. Spe med det klarede smøret i en tynn stråle, mens du pisker hele tiden til du får en glatt saus. Løft bollen vekk fra kasserollen når alt det klarede smøret er tilsatt og sausen er kremet.

Smak til med finhakket estragon, eventuelt kjørvel, salt og pepper. Dekk bollen med plastfilm, slik at det ikke dannes snerk. La stå lunt til servering. Kan eventuelt varmes lett opp til maks 60 grader før servering.

Eller kryddersmør:

Temperer smør i romtemperatur, det skal ikke smelte. Rør inn finhakkede urter, eventuelt finhakket hvitløk og chili, til et kremet smør. Smak til med litt salt og noen dråper sitron.

Søtpotet chips:

Skrell søtpotet og skjær i tynne skiver. Legg på et kjøkkenhåndkle og tørk godt av. Varm opp nøytral olje i en gryte, stikk skaftet av en tresleiv i den varme oljen. Når det bobler rundt skaftet er oljen varm nok. Legg i små porsjoner med tynne skiver av søtpotet og friter til sprø. Legg over på doble ark med kjøkkenpapir for å trekke ut overflødig fett.

Eller ovnsbakt potet:

Ta hele poteter, lag et dypt kryss i potetene og legg i et ildfast fat. Stek i stekeovn ved 225 grader i 1-2 timer, avhengig av størrelse på potetene. Bruk en spiss kniv og sjekk om de er «gjennomkokte».