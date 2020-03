Fikk slakt av riksadvokaten for lang behandlingstid – nå må de kutte flere dommere

Stortinget har satt som mål at såkalte meddomssaker skal behandles i domstolene i løpet av tre måneder.

Da Riksrevisjonen i fjor undersøkte status ved landets domstoler, fant de at Bergen tingrett hadde den lengste gjennomsnittlige saksbehandlingstiden:

I 2018 brukte man i snitt seks måneder ved landets nest største tingrett. Nå frykter tingretten leder at ventetiden vil øke enda mer fremover.

Budsjettet kuttes

I straffesaker vil tingretten alltid bli satt som meddomsrett bestående av en fagdommer og to legdommere som sammen avgjør skyld- og straffespørsmålet. Sakstypen er prioritert fordi det handler om å få avklart straffesaker av en viss en betydning.

– I det inneværende budsjettet har vi 2,8 millioner kroner mindre enn året før. Med det utgangspunktet ser vi ingen annen måte å løse det på enn å redusere bemanningen, sier sorenskriver i Bergen tingrett, Arne Henriksen.

Ifølge sorenskriveren har budsjettkuttet sammenheng med den såkalte ABE-reformen.

Konkret ser tingretten for seg å måtte kutte 4-5 årsverk. Det er blant saksbehandlere og dommere det skal kuttes.

Stor saksbunke med uavklarte saker

Situasjonen er bekymringsfull, mener sorenskriveren. Særlig fordi bunken med uavgjorte saker allerede er stor.

Ved utgangen av 2019 hadde tingretten 446 meddomssaker som ikke var avgjort. Ifølge Henriksen har tingretten forsøkt å effektivisere tingrettens drift blant annet ved å ta i bruk digitale hjelpemidler og mekle i sivile saker som kanskje kan unngå rettslig behandling.

Sorenskriver Arne Henriksen

– Vi jobber hele tiden for å øke saksbehandlingen med de ressursene vi har, og selvsagt finnes det et visst potensial i organisasjonen vår. Men vi ser ikke for oss at vi skal klare å øke saksavviklingen med 4-5 årsverk mindre, sier Henriksen.

– Vil dette gå utover rettssikkerheten?

– Jo, det vil på et nivå kunne til å bli en utfordring med tanke på rettssikkerheten. Vi må ivareta rettssikkerheten i den enkelte sak, men det at restansene øker som nå utgjør også en rettssikkerhetsutfordring, sier Henriksen.

Saker kan havne enda lengre bak i køen

Tingretten har nå bedt om en tilleggsbevilgning i revidert statsbudsjett. Planen deres er å hente inn 5-6 dommerårsverk i en toårsperiode. Målet er at dette skal føre til at den store saksbunken som ligger ubehandlet, skal fjernes.