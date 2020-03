Mannen studerer på NTNU og var på skiferie i Nord-Italia med familie og venner. Noen dager etter at han var kommet hjem til Norge, fikk han hodepine og frostrier og ringte de andre han hadde vært på tur med.

Mandag kveld fikk han beskjed om at en annen i samme reisefølge hadde testet positivt for korona.

Tirsdag morgen ringte han selv legevakten, og helsepersonell kom hjem for å teste ham. De banket på døren, tok en pinne i munnen og en i nesen og ringte ham onsdag, etter 24 timer.

Han var også koronasmittet, sa de.

TV 2 intervjuer studenten over telefon, mens han er sengeliggende. Mannen vil være anonym, fordi han ser at mange er bekymret og redde for smitte.

PILLER: Mannen har hatt feber, hodepine og frostrier. FOTO: Privat

– Jeg har både slimhoste og tørrhoste, det varierer litt, forklarer studenten med hes stemme.

Han har vurdert å ta hostemedisin men er redd det gjør stemmen verre.

Han beskriver at han føler seg generelt dårlig i hele kroppen. Han har feber, men er klar i hodet. Han har lest om symptomene på koronasmitte og kjenner igjen de fleste.

– Jeg har ikke hatt problemer med å puste, men blir lettere andpusten, sier han.

To dager etter de første symptomene var det verst, forteller han.

– Beina føltes som gelé. Det kjentes som om jeg hadde løpt et maraton. Jeg hadde ingen krefter i beina. Jeg tror det må ha vært feberutmattelse, forteller den ellers spreke studenten.

Isolerer seg i leiligheten

Mannen i 20-årene bor alene, men blir passet på av familie og venner som ringer og tekster titt og ofte for å forsikre seg om at han har det bra.

TIDSFORDRIV: Mannen får tiden til å gå med hvile og TV-spill. FOTO: Privat

Selv unngår han å gå ut, og tar sin to ukers karantene på alvor. Da han leste Folkehelseinstituttets råd til reisende som hadde vært nord i Italia, ringte han legen. Han fikk en legeattest på mandag, om at han burde være i karantene i to uker på grunn av smittefare. To dager senere fikk han påvist viruset.

– Jeg ble ikke overrasket. Det ville jo vært rart om jeg hadde fått en helt annen type influensa i Nord-Italia når det er et koronautbrudd akkurat der, sier mannen til TV 2.

For å skaffe mat, uten å måtte få hjelp hele tiden, sendte han en lang handleliste til en venn. Handleposene med matvarene ble plassert utenfor døren, og så vippset han kameraten sin.

Han er veldig nøye på å ikke smitte andre, så han ønsker ikke at noen kommer innenfor døren. Han vil ikke en gang bestille pizza i frykt for å smitte andre.

TESTER: Korona-testing foregår nå over hele landet, her i et telt utenfor Aker sykehus i Oslo. Foto: Christoffer Andreassen / TV 2

Folk blir overrasket

De få som vet hvem mannen er, har blitt veldig overrasket når han forteller dem om koronasmitten.

– «Åh, shit, så sykt at det er dere!», sier folk når de får høre at han er smittet av korona.

Når han forteller de han snakker med at ingen i Norge er alvorlig syke, roer de seg ned, sier han. Nå tar han smertestillende og forsøker å hvile seg i form.

– Jeg føler meg litt bedre nå. Tiden går med til å spille dataspill med «gautane», sier studenten med smil i stemmen.