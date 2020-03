Onsdag ble det kjent at en soldat tilhørende kavalerieskadron onsdag testet positivt for koronaviruset.

Hele Skjold garnison ble umiddelbart stengt av da prøvesvaret kom. Det betyr at ingen personer kommer verken ut eller inn av leiren. Soldatene i Skjold garnison er satt i isolasjon.

Det er omkring 1300 personer til stede ved Skjold garnison.

Kommunikasjonssjef Per Espen Strande i Hæren sa til TV 2 torsdag at det var for tidlig å si hvordan smitten vil påvirke Nato-øvelsen Cold Response, som i disse dager avvikles i de sørlige delene av Troms og Finnmark fylke. Mellom 15.000 og 16.000 soldater deltar i øvelsen.

Kan ikke akseptere det

I ettertid har ordfører i Bardu kommune, Toralf Heimdal (Sp) oppfordret Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) til å avslutte Nato-øvelsen.

– Selv om Forsvaret selv mener de har kontroll på smitte innad i Forsvaret, må de ta hensyn til faren for økt smittefare for resten av befolkningen.

– At de ønsker å trene med en reell smittefare, og at dette har stor verdi er ikke noe vi kan akseptere fra sivil side, sier han til TV 2.

Heimdal legger stor vekt på at Forsvaret ikke har muligheter til isolasjon av enkeltindivider i stor skala under øvelsen.

– Og jeg peker spesielt på denne faktoren som et argument for å avlyse øvelsen, sier han.

Tett dialog med FHI

Oberstløytnant Ivar Moen i Forsvaret forteller til TV 2 at de planlegger å gjennomføre Nato-øvelsen, og at de har registrert uttalelsene til ordfører Heimdal.

– Vi forholder oss til Folkehelseinstituttet (FHI). Våre fagmiljøer i Forsvaret samarbeider svært tett med dem, og det gjøres kontinuerlige vurderinger for hvilke tiltak vi gjennomfører, sier han.

Gjør endringer

Som følge av at en person har testet positivt for koronaviruset har Forsvaret kommet til den vurderingen at de skal re-designe øvelsen, i den hensikt av å oppnå treningsutbytte for de soldatene som fremdeles er med på øvelsen.

– Per nå planlegger vi fortsatt å gjennomføre, men noe tilpasset. Det kan være forhold om noen timer som endrer faktorene vi jobber ut i fra, men vi er i tett dialog med FHI, sier Moen.

– Hvordan ser dere på smittefaren her?

– Vi gjør tiltak fortløpende for å redusere smittefaren, og er som sagt i tett dialog med FHI og kommuneoverlegen. Det ble igangsatt smitteoppsporing og isolering av personer vedkommende hadde vært i kontakt med, sier han.

Oberstløytnant Ivar Moen. Foto: Forsvaret

I tillegg ble det etablert to smittekaserner, og et helt kompani var allerede satt i isolasjon før Hæren fikk prøvesvaret.