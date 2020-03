Eric (27) fikk hakeslepp da han så sin nye tatovering

– Jeg vil ikke ha denne dritten på hodet, så jeg var glad tatovøren ville rydde opp etter seg. Men da jeg stakk innom han mandag med kontrakt på avtalen, fikk pipa en helt annen lyd, sier Lochli, lettere oppgitt.

Nektet

Tatovøren, som hele tiden hadde hatt en positiv dialog med Lochli, nektet da å signere kontrakten. Han tilbød Lochli 7500 kroner.

– Jeg synes dette er svært useriøst. Jeg har skriftlig dokumentasjon på at tatovøren innrømmer at dette er hans feil, han beklager og skriver at han skal betale for laser. Når han nå nekter å gjøre opp for seg, har jeg tatt saken videre til Forbrukerrådet, sier Lochli.

Mens 27-åringen venter på Forbrukerrådets behandlingstid, og time til laserbehandling, har han begynt å spare ut hår for å prøve å dekke over tabben på topplokket.

– Hele greia er helt absurd. Men jeg viser meg ikke utendørs slik, det blir caps, lue og gro ut håret framover, sier 27-åringen.

Påtar seg all skyld

Tatovør Karol Czajkowski ved Mecha Ink Tattoo Studio i Arna er enig i at Lochlis hodetatovering ikke ser fin ut.

– Jeg tar all skyld for at tatoveringen ikke ser fin ut. Og jeg var åpen for å samarbeide med kunden om å løse problemet. Men kunden må også samarbeide, noe jeg ikke føler han gjør. Jeg kunne ikke akseptere kontrakten han kom med, jeg følte da at han drev med utpressing, sier Czajkowski til TV 2.

Czajkowski har jobbet som tatovør i 20 år og sier at han aldri har opplevd at en kunde har vært så misfornøyd.

– Jeg er helt sjokkert over opplevelsen jeg har med denne kunden, sier Czajkowski.

Få rettigheter

Kari Kjelskau, leder for Norsk Tattoo Union, forteller til BA at de månedlig blir kontaktet om saker som dette.

– Feil kan dessverre skje. Tatovører er mennesker de også, men de har også et ansvar og skal gjøre jobben sin skikkelig. I slike tilfeller må tatovører gjøre det de kan og være imøtekommende overfor kunden, sier Kjelskau til BA.

Hun forklarer at kundene ikke har så mange rettigheter i slike saker.

– Det er egentlig en tillitssak mellom kunde og tatovør. Derfor blir det vanskelig når det skjer feil, sier hun.