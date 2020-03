– Jeg har bokset denne kampen hver dag i hodet mitt helt siden jeg var fjorten år gammel, sier Lihaug til TV 2.

På lørdag skal bergenseren nemlig bokse om VM-tittelen i lett tungvekt, i forbundet World Boxing Federation (WBF).

Det skal skje på hjemmebane for 27-åringen.

– For noen år siden begynte jeg å drømme om å kanskje gå en tittelkamp her i Grieghallen, og nå skal det skje. Man får ikke bedre fasiliteter til et boksestevne enn dette, legger han til.



Aldri vært i bedre form

Lihaug skulle egentlig bokse for VM-tittelen i oktober. Den gang ble kampen utsatt på grunn av at motstanderen var for gammel. 27-åringen har derfor ikke bokset på nesten ett år.

– Det er noe som heter «ringrusten» på boksespråket, men jeg er ikke bekymret for det. Mentalt har jeg vært i bokseverden hele tiden, og jeg har aldri vært i bedre fysisk form enn jeg er nå.

Lørdagens motstander er armenske Vartan Avetisyan. Selv om han kalles The punch, er ikke Lihaug redd for motstanderen sin.

– Han er en god, liten kraftplugg, men jeg ser også svakheter i boksingen hans som jeg skal utnytte. Han er ikke så rask på beina, synes jeg, og han er god del lavere enn meg. Jeg er rett og slett en bedre bokser, sier Lihaug.

Presset er på Lihaug

Avetisyan mener derimot at høyden ikke har noe å si.

– Han er en sterk motstander, og jeg undervurderer han ikke. Men selv høye trær faller, sier armeneren med et smil.

– Presset er på Lihaug med hjemmepublikummet bak seg, og jeg er ikke redd for ham. Den sterkeste vil stå igjen som seierherre, legger Avetisyan til.

Publikummet i Grieghallen vil etter alle solemerker holde med Lihaug. Noe annet vil overraske hovedpersonen selv.

– Hvis publikum i salen buer på meg, må jeg nesten revurdere hvem jeg er som person, avslutter han med et lurt smil.