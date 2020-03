Utbruddet av koronaviruset preger verdensøkonomien, og dermed også den norske økonomien.

Oslo børs åpnet fredag med et fall på over to prosent.

I sin morgenrapport skriver Nordnets analytiker Roger Berntsen at markedet priser inn nær 100 prosent sannsynlighet for et nytt «dobbelt» rentekutt fra den amerikanske sentralbanken FED.

– Statsobligasjoner med 10 års løpetid falt til rekordlave 0,8 prosent i gårsdagens handel, noe som er vesentlig lavere enn de korte rentene. Med andre ord må det ytterligere «krutt» til for å komme i kapp med markedets reduserte vekstforventninger, skriver Berntsen.

Med et dobbel rentekutt mener man rentekutt på 0,5 prosentpoeng. Berntsen skriver at norsk økonomi, som er en liten og åpen økonomi, vil rammes «hardere» enn de fleste dersom de globale vekstforventningene ikke snur.

– Vi forventer at Norges Bank vil innta en proaktiv rolle og kutte renten i takt med den amerikanske sentralbanken fremover, skriver Berntsen.

Målt gjennom S&P Asia 50-indeksen endte de asiatiske børsene ned 2,5 prosent i natt.

– Investorene i Asia sendte børsene kraftig ned fredag. Frykten blant investorene er stor for at verdensøkonomien vil svekke seg ytterligere i tiden som kommer, på grunn av koronavirusets globale utbredelse.