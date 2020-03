Allerede neste år kan Den internasjonale romstasjonen få uvanlig besøk, skriver CNN.

SpaceX, selskapet til gründer Elon Musk, har inngått en avtale sammen med det nyoppstartede selskapet Axiom Space om å frakte turister, forskere og utenlandske astronauter uten tilknytning til NASA opp til romstasjonen.

Ifølge CNN vil hver tur ha en kapasitet på tre passasjerer, pluss sjåfør, og vil bli gjennomført på Space Xs romskip Crew Dragon.

– Første av mange

Etter planen vil den første turen skje i andre halvdel av neste år.

– Dette blir den første av mange oppdrag til ISS som bli gjennomført ene og alene av Axiom Space – og det er også nytt for et privat selskap, sier Axiom-sjef Michael Suffredini, som har bakgrunn fra NASA.

ROMAMBISJONER: Gründer Elon Musk har flere verdensromsplaner gående om dagen. Foto: Jim Watson

Ifølge en felles pressemelding fra selskapene vil passasjerene få være på romstasjonen i omtrent åtte dager før returen til Jorden. Romstasjonen går i bane over 320 kilometer over Jorden, og beskrives av CNN som et gigantisk laboratorium. Det er drevet på roterende skift av astronauter fra USA og flere andre land.

NASA har tidligere erklært ønske om økt kommersielt nærvær i romfarten, og har blant annet finansiert Space Xs Crew Dragon, samt et lignende prosjekt for Boeing. I fjor besluttet de å tillate opp til to turer i året opp til romstasjonen av folk som ikke er lands astronauter.

Flere romplaner

Til CNN har ikke Axiom-sjefen ønsket å opplyse hvor dyre turene vil bli, men kanalen skriver at tidligere turistreiser av dette slaget har kostet passasjerene flere titalls amerikanske dollar.

Ifølge CNN må romskipet Crew Dragon først bli godtkjent for transport av mennesker, og bevise at det er i stand til å bistå romstasjonen.

Musk-selskapet SpaceX har også andre ferske romturismenyheter, og i februar ble det kjent at gründeren planlegger å samarbeide med et selskap som heter Space Adventures for å la en håndfull turister dra på romreise i bane rundt Jorden.

Space Adventures gjorde flere slike turer i tidsperioden 2001-2009, men reisene var da forbeholdt verdens aller rikeste.