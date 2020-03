Hang Seng-indeksen i Hongkong gikk rett ned med 1,38 prosent da handelen startet fredag. Shanghai Composite Index sank 1,03 prosent, og den andre børsen i Kina, Shenzhen Composite Index falt 1,27 prosent

Fallet kommer etter at de amerikanske børsene alle falt over 3 prosent torsdag av frykt for en resesjon.

Også i Japan falt markedet fredag. Nikkei-indeksen falt med 1,47 prosent fra start, mens den bredere sammensatte Topix-indeksen gikk 1,6 prosent tilbake. Store selskaper som Toyota og Sony falt henholdsvis 2,4 prosent og 1,78 prosent.