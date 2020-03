I Australia er det oppstått en uvanlig dopapirmangel som følge av hamstring. Mange har kjøpt inn dopapir, såpeprodukter og ansiktsmasker i stor skala som følge av koronaviruset covid-19.

Nå innfører den australske avisen NT News en praktisk løsning for å sørge for at deres lesere har nok papir til dobesøket.

Dopapirguide

– Tom for dopapir? NT News bryr seg, skriver de i torsdagens utgave, som for anledningen er åtte sider lengre enn vanlig.

YES, WE ACTUALLY DID PRINT IT #toiletpapercrisis pic.twitter.com/jusP50ojYu — The NT News (@TheNTNews) March 4, 2020

De aktuelle sidene er helt tomme for innhold, foruten vannmerker og en guide om hvordan du skal omgjøre sidene til dopapir.

– Ikke bedriten utgave

Til CNN sier redaktør Matt Williams at han er fornøyd med grepet, og sier at dette «i alle fall ikke var en bedriten utgave».

Tidligere denne uken besluttet landets største dagligvarekjede at de vil begrense antallet dopapirruller kunder kan kjøpe til fire per handlerunde. Dette er gjeldende både ved fysisk oppmøte og via netthandel.

Det australske helsevesenet har oppfordret befolkningen til å ikke kjøpe inn forsyninger i panikk.

Ifølge den australske kanalen ABC er 61 personer så langt smittet av viruset i landet