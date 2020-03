Kilder til TV 2: Omkamp for å kaste Skei Grande

Trine Skei Grande og Abid Raja møtte pressen klokka 20 på Venstres Hus i Oslo Sentrum torsdag kveld.

I rommet ved siden av satt Ola Elvestuen, som nylig hadde fått beskjed om at han er vraket som nestleder. På møtet tok Elvestuen et viktig skritt mot målet om å fortsette på Stortinget.

Tidligere på dagen hadde Elvestuen åpnet for å utfordre Skei Grande om stortingsplassen i Aftenposten.

Skei Grande-kritiker

I kulissene har nå Skei Grande-kritikere sikret seg kontroll over nominasjonskomiteen, ved at Hallstein Bjercke er blitt leder av nominasjonskomiteen.

Det skjedde ikke uten dramatikk: Først innstilte styret i Oslo Venstre Bjercke som leder av komiteen, men torsdag kom de med en alternativ innstilling med Monica Tjelmeland som leder av nominasjonskomiteen, fordi Bjercke i forkant har flagget standpunkt i lederstriden.

Det måtte ifølge TV 2s kilder to runder med avstemning til for å avgjøre. I den første runden var det stemmelikhet mellom Tjelmeland og Bjercke, får TV 2 opplyst.

TV 2 vet at Bjercke har vært sterkt kritisk til vrakingen av Ola Elvestuen, og onsdag ba han valgkomiteens leder om å vrake Skei Grande.

– Jeg tror ikke hun kan klare å gjenreise den autoriteten, integriteten og tilliten du må ha for å være en god partileder for Venstre framover, sa Bjercke til Dagbladet.

Han er også leder i Venstres bystyregruppe i Oslo. I en sms til TV 2 skriver Bjercke:

– Jeg er valgt til å lede nominasjonskomiteen. Det er et ansvar jeg tar på det største alvor og jeg skal gjøre alt jeg kan for at prosessen blir skikkelig og ryddig. Det første vi skal gjøre er å høre hva Oslo Venstres medlemmer mener og komiteens innstilling legges frem til høsten. Før det kommer jeg ikke til å kommentere eventuelle kandidater, sier Bjercke.

I dag har Oslo Venstre to representanter på Stortinget. Flere kjemper om plassene. I tillegg til Skei Grande, er Elvestuen, Guri Melby og statssekretær Grunde Kreken Almeland aktuelle kandidater på de to øverste plassene.

Kilde: Har vedtatt å kaste Skei Grande

TV 2 har snakket med kilder i Oslo Venstre som mener de i realiteten har vedtatt å kaste Skei Grande og at dette er en omkamp.

– Dette betyr at hovedstyret i praksis har vedtatt å kaste Skei Grande, sier en kilde i Venstre.

Også nestleder Marit Vea i Venstres bystyregruppe i hovedstaden mener tiden er inne for å slippe nye krefter til. Hun sa til TV 2 onsdag at Skei Grande har misforstått kravet om fornyelse.