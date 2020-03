Monaco-spiller Gelson Martins er utestengt i seks måneder, opplyser Det franske fotballforbundet (LFP) torsdag kveld.

Bakgrunnen er at Gelson Martins dyttet dommer Mikael Lesage to ganger i møtet med Nîmes 1. februar. Lesage ble dyttet før det røde kortet ble delt ut, og deretter enda en gang etter at kortet ble vist kantspilleren.

Det oppsto tumulter etter en halvtime av oppgjøret da Tiemoué Bakayoko ble utvist for å ha stemplet en motstander. Det hele endte med at Martins dyttet til dommeren.

Utestengelsen er tellende fra 6. februar. Dermed vil ikke Gelson Martins, som er under kontrakt med Monaco frem til 2024, være tilbake i spill før neste sesong.

Monaco, som ligger på sjuendeplass i Ligue 1, skriver på egen nettside at de fordømmer oppførselen til Gelson Martins, men at straffen er for streng. De påpeker at spilleren aldri tidligere har fått en disiplinærstraff.

24-åringen har tidligere spilt i Sporting og Atlético Madrid.