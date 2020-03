Den tidligere filmmogulen skulle opprinnelig ha blitt sendt rett til soning i New Yorks beryktede Rikers Island-fengsel etter at han i februar ble kjent skyldig i voldtekt og seksuelle overgrep.

Men i stedet ble han fraktet til et sykehus og hjerteoperert etter å ha klaget over brystsmerter og høyt blodtrykk. Ifølge advokaten hans har han fått satt inn et stent for å åpne en blokkert åre.

Straffeutmålingen mot Weinstein, som risikerer opp til 25 års fengsel for voldtekt og overgrep, kommer 11. mars. Han har allerede sagt at han vil anke saken.

