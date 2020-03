– Lufta og skauen er for alle, sier politiinspektør Johan Fredriksen i Oslo-politiet til TV 2.

Han gjør det klart at politiet ikke har tenkt å sette noen begrensninger for folks bevegelser denne helgen, men håper folk følger de råd og anvisninger som blir gitt.

– Vi kommer ikke til å gjøre noe for å hindre transport opp i Holmenkollen og at folk bruker marka. Vi håper folk bruker sunn fornuft slik at det ikke oppstår utfordringer av sikkerhetsmessig art, sier Fredriksen.

Stengt for publikum

Torsdag ettermiddag ble Holmenkollen skifestival avlyst for publikum på grunn av frykt for koronasmitte.

– Skiarenaen stenges for publikum, og vi vil anmode publikum om heller ikke å oppsøke områdene utenfor arenaen denne helga, sa kommunaldirektør Svein Lyngroth i en pressemelding.

Det var ventet mer enn 30.000 tilskuere til rennene i Holmenkollen kommende helg. Vedtaket innebærer at Holmenkollen skifestival plikter å stenge arenaen for tilskuerne. I tillegg oppfordres folk til ikke å oppsøke områdene utenfor arenaen under helgens arrangementer.

Det er verdenscupkonkurranser i langrenn, hopp og kombinert i Oslo i helgen. Hopprennene i Holmenkollbakken er innledningen på årets Raw Air, der det blir konkurranser også i Lillehammer, Trondheim og Vikersund.

T-bane-trengsel

Kommunen uttrykte spesiell bekymring for stappfulle t-banevogner i kombinasjon med høyt alkoholinntak.

– Risiko for smittespredning vil derfor være vesentlig større enn ved fulle t-baner knyttet til for eksempel rushtid, heter det i pressemeldingen.

Oslo-politiet hadde kalt ut ekstra mannskaper og lagt en plan for hvordan de skulle håndtere folkemengdene i Holmenkollen. Nå kommer politiet til å bruke sine ressurser på en litt annen måte.

– Vi må improvisere litt som følge av beslutningen. Nå blir det litt mindre forutsigbart, og da må både arrangør, transportør og politi snakke sammen, ta det ansvaret vi har og tilpasse det til den faktiske situasjonen, sier Fredriksen.

Politiinspektøren peker videre på at avlysningen av folkefesten kan få andre følger for byen.

– Det er mange som har bestilt billetter og hotell og uansett vil bruke helgen i Oslo. Vi håper de bruker byen på en god måte, sier Johan Fredriksen.