Ighalo-dobbel sendte United til kvartfinale

Derby - Manchester United 0-3

Se målene i Sportsnyhetene over.

Manchester United-legende Wayne Rooney hadde en tøff oppgave da han skulle lede Derby videre til kvartfinalen i FA-cupen mot sin tidligere klubb.

Med Luke Shaw og Odion Ighalo i hovedrollene tok Manchester United seg enkelt videre til kvartfinalen hvor de møter Alexander Tettey og Norwich.

– Når man vinner 3-0 skulle man tro man satt igjen med en følelse om at det var en kontrollert seier. Men det var noen skumle øyeblikk i kampen for vår del, sa Ole Gunnar Solskær til BT Sports etter kampen.

Luke Shaw sendte rødtrøyene i ledelsen like etter halvtimen var spilt. Etter klabb og babb i feltet havnet ballen hos venstrebacken som klinket til på volley. Ballen spratt ned i bakken og gikk i en perfekt bue over Derby-keeper Kelle Roos.

Det kunne se ut til at ballen gikk via Jesse Lingard, noe Luke Shaw nektet for etter kampen.

– Den er min. Det er ingen sjanse for at Jesse kan ta den. Uansett hva som skjer så er den min, sa Shaw til BBC.

Ighalo-show

Men 24-åringen ga seg ikke med det. Åtte minutter senere avanserte han mot 16-meteren til Derby og spilte en vakker pasning til Odion Ighalo.

Nigerianeren fikk kranglet ballen med seg og la den sikkert i hjørnet. Dermed kunne rødtrøyene gå til pause med en komfortabel 2-0-ledelse.

– Det viktigste var at vi vant i dag, men jeg er selvsagt glad for målene jeg scorer, sa Ighalo til Viasat etter kampen.

Etter at spissen signerte for United på deadline-day har han startet to kamper. I begge kampene har han scoret. Et mot Club Brugge og to mot Derby. I Premier League har det blitt tre innhopp hittil.

– Det har vært noen gøye uker. Jeg har jobbet hardt for å komme i riktig form. Men nå er vi videre i cupen og ser frem til den viktige kampen på søndag, sa Ighalo.

United fortsatte å presse Derby i den andre omgangen og etter 70 minutter fikk de betalt. Nok en gang hadde Odion Ighalo revet seg løs i feltet. Den tidligere Lyn-spissen fikk første forsøk blokkert, men hamret returen i nettaket.

– Man ønsker at spissene skal være fornøyde og ha selvtillit. Vi har noen skader på spillere nå, og da er det herlig for oss å ha Odion. Han er en annerledes spiss enn de andre og scorer fine mål. Vi har et bra lag nå, sa Solskjær til BT Sports.