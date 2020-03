Forandret plutselig mening om Grande som partileder

I slutten av januar gikk Frp ut av regjering og Trine Skei Grande byttet ut Ola Elvestuen med Sveinung Rotevatn i regjering, samtidig som Abid Raja ble ny statsråd.

Omtrent samtidig hadde valgkomiteen i Venstre sitt nest siste møte. Frem til dette var mange i komiteen innstilt på å vrake Skei Grande som leder, men etter at de to mulige utfordrerne kom inn i regjering endret alt seg.

– Jeg må være ærlig og si ja til det. Det var mange navn som var debattert før vi kom så langt. Derfor var det naturlig å invitere Trine, Abid og Sveinung til vårt møte i slutten av januar for å få avklart hva det er som har endret seg, sier leder i valgkomiteen Per A. Thorbjørnsen til TV 2.

Forandret mening

Mens Rotevatn og Raja på de to første intervjuene med valgkomiteen ikke hadde pekt på Skei Grande som leder, var holdningen en helt annet da de to ble kalt inn til et tredje intervju med komiteen, og var blitt statsråder.

– De ga klare beskjeder om at ting har endret seg. De peker på Trine og sier de har tillit til Trine. Det er ikke tvil om at det var avgjørende for innstillingen.

– Hadde dere vraket Skei Grande om de ikke hadde trukket seg?

– Det er helt umulig å svare på, sier Thorbjørnsen.

Tirsdag kveld innstilte valgkomiteen på gjenvalg av Skei Grande, mens Sveinung Rotevatn og Abid Raja ble innstilt som nye nestledere. Dagens nestledere Terje Breivik og Ola Elvestuen ble dermed vraket.

Abid Raja sier til TV 2 at han helt siden valgdagen har sagt han støtter Skei Grande.

– Ingenting har forandret seg når det gjelder det, sier Raja.

Skei Grande sier til TV 2 at hun har lyttet til partiet.

– Sikret du din posisjon fordi du tok Raja og Rotevatn inn i regjering?

– Det jeg gjorde da var den beskjeden jeg fikk fra partiet om fornyelse og bruke hele landet da vi skulle finne statssekretærer og rådgivere, sier Venstre-lederen.



Kritisk

Elvestuen har vært sterkt kritisk til at han i januar ble vraket som statsråd og skal internt ha omtalt endringene i regjeringen som et «kupp» fra Skei Grande for å kunne fortsette som leder.

– Trine har nok først og fremst lyttet til seg selv, for å sikre egen posisjon, sa Venstre-nestlederen til TV 2 onsdag.

Forholdet mellom Skei Grande og Elvestuen skal ha blitt svært kjølig, men lederen av valgkomiteen håper de to legger striden bak seg etter at Elvestuen nå er innstilt som direktevalgt medlem av Venstres landsstyre.