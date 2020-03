Skirennene i Holmenkollen skifestival vil gå som planlagt, selv om arrangementet er stengt for publikum.

Under pressekonferansen som ble avholdt torsdag kveld forklarte arrangøren av Holmenkollen skifestival at det var en tung beskjed å få.

– Først og fremst er vi utrolig lei oss for at vi sitter i denne situasjonen. Vi har hatt en god dialog med myndighetene og vi forstår og respekterer avgjørelsen som er tatt, sier daglig leder for Holmenkollen skifestival, Kristin Vestgren Sæterøy.

– Vi er lei oss

Hun forsikrer at de jobber for å få til at rennene vil gå så knirkefritt som mulig.

– Nå ser vi på hvordan vi skal gjennomføre skirennene, for vi skal gjennomføre de internasjonale, tv-sendte rennene og det er vårt hovedfokus, sier Vestgren Sæterøy.

– Vi er svært lei oss på vegne av alle utøverne, publikummerne og alle tv-seerne som hadde gledet seg til skifesten i Holmenkollen. Denne beslutningen kom svært kort tid før arrangementstart og vårt fokus nå er å få informert alle berørte parter og iverksette de nødvendige tiltakene, sier generalsekretær i Norges skiforbund, Ingvild Bretten Berg.

Hun oppfordrer også alle skuelystne til å holde seg unna arenaen og løypene.

LEI SEG: Daglig leder for Holmenkollen Skifestival Kristin Vestgren Sæterøy (til venstre) og Ingvild Bretten Berg i Norges Skiforbund (til høyre) møtte pressen torsdag kveld. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Vi oppfordrer publikum til å ikke oppsøke arenaen eller Holmenkollen denne helga, sier Bretten Berg.

Forehåndskjøpte billetter

I forkant av kollen-helga har det blitt solgt tusenvis av billetter til folk fra fjern og nær. Om disse billettene vil bli refundert eller ikke kan ikke daglig leder for Holmenkollen skifestival svare på.

– Hvilke økonomiske tap står dere overfor?

– Det må vi komme tilbake til. Som sagt har vi vist dette i veldig kort tid. Det er mange parter involvert. Det totale bildet er vi nødt til å begynne å titte på i morgen, men per nå har jeg ikke noe svar på det, sier Vestgren Sæterøy.

Hun sier videre at det ikke finnes noen forsikring for noe sånt som dette.

– Det er ingen forsikring for dette. Det er en økonomisk utfordring som kommer til å komme i etterkant av dette, men det er for tidlig å kommentere noe rundt dette, sier Vestgren Sæterøy.