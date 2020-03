Stavanger Oilers - Narvik 6-2

Sparta - Manglerud Star 4-0

Med tap for både Manglerud Star og Narvik torsdag kveld blir det en thriller om den siste sluttspillplassen når serien avsluttes lørdag.

Det skiller fortsatt bare ett poeng mellom Narvik og Manglerud Star i Oslo-lagets favør før lagene møtes i en Sumo-sendt «finale» i Manglerudhallen lørdag.

Narvik rystet Stavanger Oilers i den første perioden. Wade Murphy satte inn 1-0, før Kristian Forsberg utlignet for Oilers, men Kåre Benjamin Byrkjeland sørget for 2-1.

Fra midtperioden handlet det meste om Oilers. Rylan Derek Schwartz, Kristian Forsberg og Dan Kissel hadde snudd kampen til 4-2 før tredje periode. Mål av Kissel og Magnus Hoff sørget for at Narvik ble sendt hjem med et 2-6-nederlag.

Manglerud Star tapte også sin kamp 0-2 borte for Sparta. Sarpingene tok ledelsen i første periode ved Anders Tangen Henriksen. Kristian Jakobsson doblet for Sparta på tampen av andre periode. I tredje periode fastsatte Christoffer Karlsen og Robin Dahse resultatet til 4-0.



Seieren betyr at Sparta har sikret seg sjetteplassen i Get-ligaen.