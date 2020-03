Trine Skei Grande har flere liv enn katten sin

Den vrakede klima- og miljøministeren Ola Elvestuen kastes også som nestleder, sammen med nestlederkollega Terje Breivik. Ryker nestlederplassen til Elvestuen, ryker trolig også stortingsplassen hans neste år. Dermed vil Grandes plan om fornyelse (som også redder hennes eget lederskap) legge hele Elvestuens politiske karriere i grus.

I tillegg til å hive Elvestuen ut av regjering, fjernet hun også en rekke statssekretærer og rådgivere fra det sentrale Oslo-miljøet. Dette var noe Skei Grande gjorde på egen hånd, uten å involvere partiets organer. Enkelte i Venstre kaller det en ren Moskva-prosess, ikke akkurat en hedersbetegnelse i det partiet. Skei Grande fikk kritikk for å hente for mange fra det sentrale Oslo-miljøet inn i regjering for ett år siden.

Nå får hun en rekyl tilbake fra sine egne, fra sitt eget mektige fylkeslag, Oslo Venstre. Det kan se ut som om hun tok deres lojalitet og støtte for gitt. Flere er forbannet over Grandes storrengjøring av Venstres regjeringsmannskap. Og mange av de som Grande tidligere kunne ta for gitt som bunnlojale støttespillere, tar nå åpent til orde for å fjerne henne som partileder. Elvestuens åpne angrep slo ned som en bombe i partiet.

Fra Grandes side hviskes det at dette stort sett er folk som har mistet posisjoner i regjeringsaparatet. Ja, noen av støttespilerne som har vendt Grande ryggen nå, mistet jobben under regjeringsrokaden i januar, men ikke alle.

Venstres gruppeleder i Oslo Hallstein Bjerkes angrep på Grande er et brutalt eksempel på det. Han er forbannet over behandlingen av Ola Elvestuen og har vendt Skei Grande ryggen. Bjerke er leder for fylkeslagets nominasjonskomite foran neste stortingsvalg.

En gammel klisje innen maktspill er å holde sine venner nærme, men sine fiender enda nærmere. Det er ingen dum strategi, riktignok hvis de gamle vennene ikke blir uvenner og fiendene fortsetter å undergrave deg.

Trine Skei Grande sikret seg nok en seier med den enstemmige innseilingen fra partiets valgkomite. Men det er landsmøtet i april som endelig avgjør dette. Og er det en forsamling her til lands som er uforutsigbar, så er det Venstres landsmøte. Men foreløpig ser det ut som om det ikke er "game over" for Trine Skei Grande ennå. Hun har flere politiske liv igjen.