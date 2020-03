Tidligere denne uken fortalte Sigrid Bonde Tusvik at hun hadde fått påvist kreft.

Det går også inn på hennes nærmeste.

– Det er kjedelig å få en slik beskjed, sier komiker og podkast-kollega Lisa Tønne da God kveld Norge møtte henne.

Kreft i føflekk

Lisa Tønne forklarer at hennes gode venninne har fått basalcellekreft som de fant i en føflekk.

– Heldigvis er det en kreft som ikke kan spre seg, sier Tønne.

Det var i podkasten deres «Tusvik & Tønne» at Bonde Tusvik fortalte at hun hadde sjekket en føflekk hos en plastisk-kirurg.

I podkasten forteller Bonde Tusvik det selv slik:

– Det er ondskap satt i system, men ikke så satt i system at du dør.

Sjekk deg

Etter sjokkbeskjeden oppfordrer Lisa Tønne alle til å sjekke seg jevnlig.

– Sigrid sa det så fint selv. Hun sa: «Dette er en wake up call». Så alle må huske å sjekke seg.

Hun legger til at alt må sjekkes. Både føflekker, tiss, eggstokk og livmor.

– Spesielt vi jenter som har så mange flere ting vi kan få kreft i. Vi må være flinke til å sjekke oss, sier 42-åringen.

SJEKK DEG: Lisa Tønne mener alle bør sjekke seg jevlig. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix Foto: Hommedal, Marit

Står hverandre nær

I 2013 opplevde Lisa Tønne å bli lam i halve ansiktet etter å ha operert bort en hjernesvulst.

Men Tønne føler ikke at slike alvorlige hendelser bringer henne og Bonde Tusvik nærmere hverandre.

– Nei!, ler hun og presiserer at de allerede står hverandre veldig nær.

– Vi kan ikke bli noe nærmere nå. Da blir det veldig nært merker jeg, smiler hun lurt.

«Tusvik og Tønne»-duoen er mer opptatt av at man bare må stå i det når ting skjer i livet:

– Sånn er livet. Du må liksom bare ta det litt som det kommer, forklarer Lisa Tønne til God kveld Norge.

Podkast på gamlehjem

Komikerne holder koken med podkasten sin, og det kommer de til å gjøre lenge ifølge komikeren.

– Vi er aldri noen annen plass enn podkast, sier Tønne kjapt.

PODKAST: Lisa Tønne sier de skal podkaste fra gamlehjemmet når de blir gamle. Foto: Hommedal, Marit

Hun forklarer at podkasten følger livet deres, og at de snakker om ting som opptar dem, og at podkasten er med dem i utviklingen. Derfor er det intet unntak at de skal lage podkast selv når de blir gamle:

– Dersom vi er så heldige at vi får bli så gamle at vi havner på Ryen-hjemmet, skal vi kreve studio i kjelleren der, sier Lisa Tønne og avslutter:

– Så skal vi podkaste til vi dør!