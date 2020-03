Koronaviruset har for alvor begynt å gjøre seg gjeldende i idrettsverdenen. Stadioner og skifester lukkes for publikum, mens sykkelritt avlyses.

Nå melder den suverene lederen av Premier League, Liverpool, at de tar grep for å hindre smittespredning.

Et av tiltakene er å stoppe bruken av barn som maskoter, melder Liverpool på sine hjemmesider. De følger vanligvis spillerne ut på banen før kamp.

Klubben setter også ut antibac og lignende på toalettene på stadion. Klubbens ansatte får ikke reise til høyrisikosoner, mens alle besøkende må svare på et spørreskjema for å avgjøre om de kan være smittebærere.

I italienske Serie A vil man spille kamper for tomme tribuner den neste måneden. I England er ikke spredningen av koronaviruset like stor, men mange Premier League klubber iverksetter nå større og mindre tiltak for å hindre smitte.

Torsdag ble det i Norge bestemt at den tradisjonsrike skifesten i Holmenkollen skal gå uten publikum.

Verdenscupen i skiskyting i tsjekkiske Nove Mesto gikk torsdag for tomme tribuner.

Sykkelrittet Strade Bianche, som skulle gått lørdag i Italia, ble avlyst. Mange sykkellag har også trukket seg fra ulike ritt de neste ukene.