Hele torsdag har Helsedirektoratet, Oslo kommune og arrangørene av Oslo skifestival sittet i møte om det skulle settes inn tiltak med tanke på helgas skifest i kollen.

Litt over klokken 18 kom meldingen. Holmenkollen skifestival stenges for publikum.

– Vi forstår at folk vil bli skuffet over denne beslutningen, sa kommunaldirektør Svein Lyngroth under en pressekonferanse torsdag kveld.



Allerede fredag er det planlagt hoppkvalifisering og kombinert-hopp i Holmenkollen.

Bekymret for berusede folkemengder

– Skiarenaen stenges for publikum, og vi vil anmode publikum om heller ikke å oppsøke områdene utenfor arenaen denne helga, sier kommunaldirektør Svein Lyngroth i byrådsavdelingen for eldre, helse og arbeid i Oslo kommune. De skriver videre:

– Vi er spesielt bekymret for situasjonen med store folkemengder på T-banen, i kombinasjon med tidligere erfaring med høyt alkoholkonsum blant publikum. Vi må gjøre alt vi kan for å utsette smittespredning så lenge vi kan, sier Lyngseth.

Oslo kommune skriver videre at avgjørelsen er tatt i samråd med nasjonale helsemyndigheter.

– Helsedirektoratet støtter Oslo kommunes vurdering og avgjørelse basert på Folkehelseinstituttets faglige råd og vår vurdering av mulige konsekvenser for befolkningen og helsetjenesten, sier lege og fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet.

Tidligere i dag uttalte daglig leder for Holmenkollen skifestival at de har forebereder seg til arrangementet som vanlig.

– Det kommer en avgjørelse i løpet av dagen, og vi er i kontinuerlig dialog med Helsedirektoratet. Vi forbereder oss uansett på å arrangere skirenn som planlagt, sa daglig leder for Holmenkollen skifestival, Kristin Vestgren Sæterøy torsdag ettermiddag.

SKUFFET: Hopplandslagssjef Alexander Stöckl sier til TV 2 at hopprennet blir som en tellende trening uten tilskuere. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Veldig kjipt

En som synes nyheten er dårlig nytt er hopplandslagssjef Alexander Stöckl.

– Det er veldig kjipt at det ikke er publikum på stadion, men vi må forholde oss til det ekspertisen sier. Det er de som kan dette, sier Stöckl.

– Hvordan blir det å konkurrere uten en lyd på tribunen?

– Det blir som en tellende trening. Jeg har aldri vært borti noe sånt, så det blir spennende å se. Gutta veit at det teller som en konkurranse i Raw Air, så vi får gjøre det beste ut av det, sier hopptreneren.

Saken oppdateres!