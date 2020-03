For bare to uker siden anslo IATA et samlet tap på 30 milliarder dollar. Torsdag er tallet kraftig oppjustert, og IATA mener at flyselskapene kan miste 19 prosent av omsetningen om situasjonen ikke kommer under kontroll snart.

– Hendelsene som koronaviruset har forårsaket er noe vi ikke har sett tidligere. På drøyt to måneder har bransjens utsikter i store deler av verden blitt dramatisk forverret, sier IATA-sjef Alexandre de Juniac i en uttalelse torsdag ifølge CNN.

– Det er uklart hvordan viruset vil utvikle seg, men dette er en krise, fastslår han.

De dårlige nyhetene har stått i kø i flybransjen etter at koronakrisen oppsto. En rekke flyselskaper har kuttet ruter og satt fly på bakken, både fordi etterspørselen har falt og fordi flyselskaper ikke ønsker å fly til de hardest rammede områdene.

Torsdag opplyste Norwegian at selskapet kansellerer 22 langdistanseflyvninger mellom Europa og USA i tidsrommet 28. mars til 5. mai.

Verst har det gått ut over det britiske flyselskapet Flybe. Sviktende etterspørsel på grunn av viruset gjorde at selskapet gikk over ende denne uken. 2000 arbeidsplasser står i fare.

– Vi er litt satt ut. Flybe er et kjent navn for alle, vi har fløyet med selskapet i 40 år og vi prøvde virkelig å gjøre alt vi kunne omkring årsskiftet, sier Storbritannias samferdselsminister Grant Shapps til Sky News.

Den kraftige nedgangen i flytrafikken fører også til mindre etterspørsel etter drivstoff, noe som igjen påvirker oljeprisen negativt. Organisasjonen av oljeeksporterende land OPEC vurderer å redusere produksjonen av hensyn til oljeprisen.