Den 36 år gamle mannen døde av respirasjonsvikt i Wuhan, fem dager etter å blitt utskrevet fra et av karantenesykehusene i byen, ifølge den anerkjente Hongkong-avisen South China Morning Post.

Avisen siterer igjen nyhetsnettstedet The Paper som er basert i Shanghai.

I saken fra The Paper var dødsattesten til den omkomne mannen avbildet. Artikkelen ble senere slettet.

Det var i Kina det nye koronaviruset først ble påvist og så langt har over 80.000 blitt smittet og flere enn 3000 har død i landet.

Ble skrevet ut

Ifølge mannens kone ble han innlagt den 12. februar på et sykehus i Wuhan for pasienter med milde og moderate symptomer, skriver avisen.

Etter to uker ble mannen skrevet ut og fikk instrukser om å bli på karantenehotell i 14 dager.

Mannens kone forklarer videre at mannen etter to dager begynte å føle seg dårlig, bare dager etter at han forlot sykehuset. Ifølge kona hadde mannen tørr munn og urolig mage.

Døde på sykehus

2. mars gikk mannen til sykehus, og døde der samme dag.

Helsemyndighetene i Wuhan opplyser om at det nye koronaviruset var den direkte årsaken til mannens dødsfall.

Onsdag varslet de at flere pasienter ved Fangcang sykehus i Wuhan hadde blitt dårligere igjen etter at de ble utskrevet og friskmeldt.

Sykehuset vil nå innføre ekstra tester av pasienter som tidligere hadde blitt skrevet ut.