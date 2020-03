– Min første reaksjon er jo at det er synd. Både for løpere og publikum. Men det har jo ligget litt i kortene at dette kunne skje. Vi har full tillit til at det er gode grunner bak valget, og vi må bare respektere det, sier treneren til kvinnelandslaget Ole Morten Iversen til TV 2.

– Blir det tyngre å gå uten publikum?

– Det blir tøffe mil for dem som skal gå. Jeg tror nok at publikumet har hjulpet dem opp.

– Tror du likevel det vil være folk å se i skogene?

– Jeg tror det blir vanskelig å holde en del folk unna skogene og løypene, sier Iversen.

I fjor gikk kvinnene tremila på søndagen, mens herrene gikk sin femmil på lørdagen. I 2020 skulle kvinnene få gå på lørdag, slik at også de fikk gå på dagen som trekker flest tilskuere.

– Jeg forventer at jentene får gå lørdag neste år også, etter det som skjedde nå, sier landslagstreneren til TV 2.

– Legger en stor demper om jeg vinner

Torsdag kveld ble det bekreftet at Helsedirektoratet, Oslo kommune og arrangørene av Oslo skifestival hadde tatt avgjørelsen om at rennene går, men at publikum ikke får lov til å være tilstede.

– Målet mitt er jo å vinne femmila. Dersom jeg skulle klare det, så vil det være spesielt å gjøre det foran et tomt stadion. Det vil legge en stor demper på det, sier Emil Iversen til NRK.

28-åringen som har hatt en trøblete sesong hadde sett frem til å gå i Holmenkollen.

– Det er jo folk som har klaget på at det har vært for mye fest og bråk. Men for meg har det vært helt rått å gå der. Det er kjedelig, men jeg har full forståelse når folk som har peiling på slikt sier det bør gå for tomme tribuner. Det er sikkert smart å respektere det, sier trønderen.

– Har aldri vært borti noe sånt

Daglig leder for Holmenkollen skifestival, Kristin Vestgren Sæterøy oppfordrer skuelystne folk til å holde seg unna arenaen og løypene.

– Vi oppfordrer publikum til å ikke oppsøke arenaen eller Holmenkollen denne helga, sier Riis-Johannessen.

En som synes et folketomt Holmenkollen er dårlig nytt er hopplandslagssjef Alexander Stöckl.

– Det er veldig kjipt at det ikke er publikum på stadion, men vi må forholde oss til det ekspertisen sier. Det er de som kan dette, sier Stöckl.

– Hvordan blir det å konkurrere uten en lyd på tribunen?

– Det blir som en tellende trening. Jeg har aldri vært borti noe sånt, så det blir spennende å se. Gutta veit at det teller som en konkurranse i Raw Air, så vi får gjøre det beste ut av det, sier hopptreneren.