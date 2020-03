Det var solgt over 100.000 billetter til verdenscupen i skiskyting i den tsjekkiske skiskyttermetropolen Nove Mesto.

Men på mandag ble det bestemt at de fire dagene med skiskyting skulle gå for tomme tribuner. Grunnen er frykten for spredningen av koronaviruset (covid-19).

Det ble tidligere i uken bekreftet at VM-dronningen Marte Olsbu Røiseland ikke ville delta grunnet sykdom.

Torsdag ble det bekreftet at hun hadde pådratt seg vanlig influensa

Tiril Eckhoff hadde i Nove Mesto første mulighet til å revansjere et skuffende VM i Anterselva.

FOLKETOMT: Enkelte av tilskuerne hadde funnet seg til rette i skogen utenfor sperringene. Foto: David W Cerny

29-åringen leverte bra på liggende skyting, men sviktet på den stående. To bom sørget for at hun måtte ut i to strafferunder og kom i mål 1.11 bak Denise Herrmann.

Dermed ble det en enkel seier for tyskeren som vant overlegent over de andre utøverne. Lederen for verdenscupen sammenlagt Dorothea Wierer fikk en tøff sprint og gikk i mål 1.48 bak tyskeren.

Eckhoff endte på femteplass.



Ingrid Landmark Tandrevold, Karoline Knotten og Ida Lien deltok også for Norge. Sistnevnte for første gang i verdenscupen. Fire bom ble det for debutanten.