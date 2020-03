Se Manchester-derbyet på TV 2 Sport Premium og Sumo søndag fra kl. 17.00.

David De Gea gjorde en utrolig tabbe da Manchester United spilte 1-1 mot Everton forrige runde. Den føyer seg bare i rekken av brølere fra Manchester Uniteds keeper.

Ifølge Optas tall har feil av De Gea direkte ledet til sju baklengsmål siden starten av forrige sesong. Ingen målvakter i Premier League har flere enn 29-åringen fra Spania.

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær forsvarte De Gea etter kampen, og han mener at den tidligere Atlético Madrid-keeperen er verdens beste i sin posisjon.

– De fleste keepere havner i problemer og må vise at de kan spille seg ut av det. Det rare med De Gea er at det har vært mange sånne perioder. Det er lange perioder han virkelig har rotet mye. Det er en veldig kontrast fra tidligere. Når det nå skjer en ny greie, kommer det på toppen av alt det andre. Det gjør at det blir tyngre, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Thorstvedt mener det er svært vanskelig å forklare De Geas formsvikt, og han påpeker at han også har slitt på det spanske landslaget.

Alternativet i Sheffield United

Samtidig som David De Gea sliter bakerst hos Old Trafford-klubben, har nyopprykkede Sheffield United med Manchester United-eiendommen Dean Henderson i mål tatt Premier League med storm denne sesongen.

ALTERNATIVET: Dean Henderson er eiendommen til Manchester United, men storspiller på utlån i overraskelseslaget Sheffield United. Foto: Carl Recine

– Nå er det vokst frem et reelt alternativ til De Gea som er egen eiendom. Henderson er veldig bra. Det er klart at han kan gi bedre konkurranse til De Gea, men de har allerede Sergio Romero, som er en bra keeper. Det er også forskjell på Sheffield United og Manchester United, for det blir mer oppmerksomhet og du blir satt under lupen, sier Erik Thorstvedt.

Thorstvedt mener Solskjær må fortsette å stole på David De Gea.

– Han har alt inne, og han så overrasket ut selv etter den latskapen mot Everton og en uforklarlig øye- og håndkoordinasjon mot Watford. Det er ikke så mye hokuspokus. Han må bare fortsette å jobbe, tenke positivt og ha troen på at han fortsatt er kjempegod, sier Thorstvedt.

– Jeg tenker at det beste foreløpig er å få De Gea rehabilitert. Han har nettopp signert en kjempestor kontrakt, så det er ikke lurt å rote med de greiene der. Det er bedre å sitte stille i båten, sier han.