I løpet av året skal Mercedes tilby mer 20 ulike ladbare hybrider.

En av modellene det er knyttet mest spenning til er den store SUV-en GLE, som for første gang kommer som ladbar dieselhybrid.

GLE 350 de heter modellen, som føyer seg inn i rekken til Mercedes sin EQ Power-serie. Her kombineres altså elektrisk kraft med en momentsterk og effektiv dieselmotor. Det betyr at forbruket ikke skyter til himmels, selv om batteripakken skulle gå tom.

Og apropos batteripakke: Her har Mercedes klinket til med 31,2 kWt. Det betyr at den elektriske rekkevidden er svært god. Faktisk opptil 99 kilometer, målt etter WLTP-standarden. Det er klasseledende, og smått imponerende i en stor SUV som GLE.

Så langt kommer vi

Broom har tidligere kjørt nye GLE 350 de under lanseringen i Tyskland. Da fikk vi ikke anledning til å teste rekkevidden fullt ut. Det har vi endelig gjort nå, under norske og langt kjøligere forhold.

Vi starter turen med fulladet batteri i Oslo, og kjører mot Kongsvinger via E6 og E16. Temperaturen er 0 grader ute, mens klimaanlegget er satt til 20 grader.

Gjennom hele turen holder vi fartsgrensene, også i 110 km/t på motorveien. Testruten Oslo-Kongsvinger er forresten 90 kilometer akkurat. Dermed blir det spennende å se hvor langt vi kommer, med et normalt tempo, mye motorvei og uten å ta spesielle hensyn.

GLE er en stor bil og måler 4,92 meter i lengderetning.

Nye GLE 350de leverer klasseledende rekkevidde

Dyr hurtiglading

Før vi drar av gårde mot Kongsvinger, kan vi legge til at bilen kan hurtiglades med maks 60 kW. Laderen vi benytter oss av leverer 50 kW, og det tar oss nøyaktig 35 minutter å fullade batteriet fra tom tilstand.

Som kjent er det ikke spesielt billig å lade via hurtiglader. Det får vi også bekreftet når vi betaler 172 kroner, som gir oss en elektrisk rekkevidde på 81 kilometer fra start, ifølge bilen. Dermed koster den elektriske kjøringen oss rundt 21 kroner per mil. Det er i praksis mer enn dobbelt så dyrt som å kjøre en ren dieselbil – med et forbruk på rundt 0,6 liter/mil.

Men naturligvis vil majoriteten av ladingen foregå hjemme, til langt hyggeligere priser.

Like før vi reiser, noterer vi altså at bilen indikerer en elektrisk rekkevidde på 81 kilometer, med fulladet batteri fra start. Det er slett ikke ille med tanke på tidligere kjøremønster og utetemperatur, som er med i beregningen.

Etter 35 minutter på ladestasjonen indikerer bilen en elektrisk rekkevidde på 81 kilometer.

Herlig komfort

Ute på veien er det ingen overraskelse at GLE 350 de leverer komfort på aller øverste hylle. Bilen er utstyrt med luftfjæring, som sluker dumper og ujevnheter elegant. Interiøret er ellers delikat og materialkvaliteten nesten upåklagelig.

GLE 350 de leverer 700 bjørnesterke Nm.

Dette er en herlig cruiser. I ren elektrisk modus, som vi kjører nå, er dessuten skyvet helt innafor. Elmotoren leverer 136 hk og 440 Nm – nok til normal kjøring.

Dersom du utnytter hele drivlinjen, og inkluderer dieselmotoren, er samlet systemeffekt 320 hk og hele 700 Nm. Det er nok til at 0-100 km/t er i mål på 6,8 sekunder.

Nye GLE er en utstyrsbombe, og har en rekke sikkerhetssystemer som aktiv bremseassistent, køassistent, blindsonevarsling og adaptive fjernlys. Alt dette er riktignok ikke standardutstyr.

Interiøret er løftet mange hakk i nyeste generasjon GLE. Her er det lite å sette fingeren på.

71 elektriske kilometer

Uten å tenke spesielt på at vi kjører elektrisk, går milene fort unna bak rattet i GLE. Etter 23 minutter og 31 kjørte kilometer, indikerer bilen at vi har 37 kilometer igjen på batteriet.

Vi fortsetter i normalt tempo, og ender på 69 kilometer når rekkevidde-måleren viser null. Tross det, klarer vi å karre oss ytterligere to kilometer. Det betyr at vi totalt kjører 71 kilometer på ren strøm før dieselmotoren våkner nokså harmonisk til live.

Dette er nøyaktig 10 kilometer kortere enn bilen estimerte fra start, og 28 kilometer unna maksimal oppgitt rekkevidde. Likevel syns vi dette resultatet er mer enn godkjent. Vi har tross alt tilbakelagt nesten hele turen på motorvei, og ikke tatt noen spesielle hensyn.

Å kjøre sju mil på ren strøm under slike forhold er derfor godt innafor, mener vi. Og GLE 350 de leverer helt klart LANG elektrisk rekkevidde, sammenlignet med de aller fleste andre ladbare hybrider på markedet.

Mye motorvei, opptil 110 km/t og minus 0,5 grader. Likevel klarer bilen 71 kilometer på ren strøm.

Forbruk på 0,16 liter/mil

Ettersom jeg har lovet et par kompiser å ta en kebab i Kongsvinger, fortsetter jeg turen inn – også for å se hva samlet forbruk blir etter 9 mil på veien.

Vel fremme i Kongsvinger, etter nøyaktig 90 kilometer, er forbruket på 0,16 liter/mil. Det er ikke annet enn imponerende, i en stor bil med firehjulsdrift, og som veier drøyt 2,5 tonn.

Nye GLE 350 de, bekrefter dermed at dieselhybrid virkelig har noe for seg. Under optimale forhold kan du kjøre utslippsfritt 99 kilometer. Dersom du skal kjøre lenger, sørger den gjerrige dieselmotoren for å holde forbruket nede.

Uten direkte sammenligning, kan vi nevne at vi har kjørt nøyaktig samme rute med en bensinhybrid og mindre elektrisk rekkevidde tidligere. Da ble forbruket på turen 0,7 liter/mil...

Oppgitt forbruk er bare 0,11 liter/mil. Det er fullt oppnåelig dersom du lader tilstrekkelig.

Litt pirk...

Når du blar opp rundt millionen for en SUV fra Mercedes, er naturligvis forventningene til teknikk, kvalitet og komfort høyt til stede. Her leverer også GLE på alle områder.

Men hvis vi virkelig skal pirke, opplever vi det smått irriterende at bilen til stadighet prøver å koble inn elmotoren, selv om batteripakken er helt tom. At den veksler mellom el og diesel så ofte, merkes spesielt i bybildet – hvor man går mye av og på gassen.

Her burde bilen vært litt mer tålmodig, i form av å lade opp batteriene noe mer, før den går over i elektrisk drift. Men dette gjelder altså kun når batteripakken er helt tom. Og i det store og hele er dette som nevnt pirk.

Vår bil er utstyrt med AMG-pakke, som gjør bilen hakket mer sportslig å se på.

Fra 890.000 kroner

Etter en uke bak rattet i nye GLE 350 de, blir vi overrasket når vi ser på tankmåleren. Mesteparten av kjøringen har foregått elektrisk, samtidig som forbruket på ren diesel ikke er avskrekkende. Ved aktiv kjøring ender vi på 0,7 liter/mil – ved tomt batteri.