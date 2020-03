I august ble det klart at Wayne Rooney i januar ville returnere til England til tross for at han hadde to år igjen av kontrakten med D.C. United.

Rollen til den tidligere Manchester United-legenden er spillende trener. Han er kaptein for Derby, samtidig som han er en del av støtteapparatet til manager Philip Cocu.

Torsdag var han den eldste på banen for et Derby-lag med en gjennomsnittsalder på 24,5 år. Fire av spillerne var under 20 år.

– Vi har noen virkelig gode talenter i klubben. Ikke bare de som er på banen i dag, vi har flere på akademiet også. De ønsker å lære og det er jo det man ønsker å se, sier Rooney til BT Sports.

– Hva er egentlig rollen din i Derby?

– Å spille kamper er det som er hovedfokuset mitt nå. Men jeg bruker mye tid på de unge spillerne. Jeg snakker mye med dem. Jeg får også være med Cocu på analyser og se hvordan han jobber som manager. Det er fantastisk sier 34-åringen.

Tapet kan bety mye for de unge spillerne

Selv om Manchester United hadde full kontroll på torsdagens kamp, var det øyeblikk der Derby-talentene viste seg frem.

– Vi ønsket selvsagt å vinne kampen. Men samtidig får vi med oss noe verdifullt. Vi spiller med mange unge spillere, og de skuffer ikke. Denne kampen vil gjøre dem godt. Resultatet er ikke mye å skryte av, men de unge spillerne tar med seg mye, det er jeg sikker på, sier United-legenden.

Rooney var selv nære ved å score ved to anledninger. Begge på frispark. Da kampen gikk inn i overtid limte han nesten et frispark i krysset. Kun en strålende redning fra Sergio Romero hindret ham i å score.

Etter kampen kunne man se at Rooney også tok seg tid til en av Uniteds største talenter. Han la en arm rundt Brandon Williams og snakket med ham i 15-20 sekunder.

Wayne Rooney fikk en velfortjent klem av Ole Gunnar Solskjær etter kampen. Foto: Carl Recine

Gjennom hele kampen ble han også hyllet av United-supporterne.

– Alle elsker Wayne. Alle United-supportere setter pris på det han har gjort for klubben. Han spilte bra og viser at han fortsatt har klasse, sier Ole Gunnar Solskjær til BT Sports.

– Jeg kan alltid lære

Etter å ha vunnet det som kan vinnes i Manchester United tok 34-åringen turen til USA etter et lite opphold i Everton. Han legger heller ikke skjul på at han ikke er mett etter en lang karrière.

– Jeg kan alltid lære. Det har ikke noe å si hvor man er. Det er selvsagt andre ambisjoner og målsetninger enn det jeg har opplevd før. Mens vi i United alltid kjempet om gullet, kjemper vi nå om opprykk. Det er også annerledes for meg å ha en rolle som spillende trener.