Torsdag formiddag ble en 91 år gammel dame i Oslo oppringt av noen som utga seg for å være fra Nasjonalforeningen for folkehelsen, opplyser foreningen til NTB. Vedkommende sa at de avlastet kommunene og ville komme på hjemmebesøk for å teste for koronasmitte.

– Dette er ille. Vi er selvsagt lite fornøyde med at vårt navn er brukt bokstavelig talt som døråpner for forsøk på ugjerning, men det virkelig alvorlige her er at noen bruker frykten for koronaviruset til å svindle folk, sier generalsekretær Mina Gerhardsen.

Tidligere denne uken advarte blant annet Oslo kommune mot mulige korona-svindlere.

Kommunen opplyste mandag på sin Facebook-side at de har blitt gjort oppmerksomme på at personer som utgir seg for å være helsepersonell fra kommunen, har bedt om å få komme inn hos privatpersoner for å teste for koronasmitte

Også i Verdal kommune i Trøndelag har lignende hendelser forekommet. Personer som utgir seg for å være helsepersonell fra hjemmetjenesten, har gått fra dør til dør og bedt om å få teste innbyggere for koronaviruset.

