UAE Team Emirates trekker seg fra Paris Nice, Tirreno-Adriatico og Milan-San Remo.

Det opplyser laget i en pressemelding torsdag.

Det betyr at Kristoff får en svært amputert oppladning til Flandern rundt, et av sesongens hovedmål for nordmannen.

– Dette er kjempenegativt for Alexanders oppladning til Flandern rundt. Men når det er sagt, så må han bare gjøre det beste ut av det, sier Kristoffs stefar og trener Stein Ørn til TV 2.

Ørn har selv ikke snakket med Kristoff etter nyheten, men sier videre at dette nok er en vurdering som ikke har vært lett, men er gjort med en god tanke.

– Med tanke på den globale helsesituasjonen og i tråd med den frivillige karantenen i forbindelse med UAE Touren, vil laget suspendere konkurranseaktivitet for Paris-Nice, Tirreno-Adriatico og Milano-Sanremo, skriver laget.

UAE Team Emirates er det siste i en lang rekke lag som tar konkurransepause. Team Ineos, Mitchelton-Scott og Astana er blant lagene som ikke vil delta i ritt de neste ukene.