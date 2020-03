Japan og Ecuador trekker sine delegasjoner fra junior-VM i alpint i Narvik etter korona-råd fra arrangøren.

Sjef for junior-VM i Narvik, Erik Plener, bekrefter ovenfor TV 2 at nasjonene trakk seg etter at de mottok informasjonsbrev fra arrangøren i forkant av mesterskapet.

I brevet som arrangøren sendte til deltakende land heter det:

Utøvere, andre deltakere, frivillige eller besøkende:

som har symptomer på feber, hoste eller pusteproblemer som har vært i områder med spredning av COVID-19

eller har vært i kontakt med noen som er bekreftet smittet burde kontakte egne lokale helsemyndigheter for å bestemme om de burde reise og delta i junior-VM i Narvik.

Arrangøren har vært i tett dialog med Det internasjonale skiforbundet, Norges Skiforbund og Helsedirektoratet i forkant av mesterskapet, men har fått grønt lys til å gjennomføre arrangementet.

Nå har imidlertid arrangøren innført klemme- og hilseforbud til deltakere, støtteapparat og tilskuere.

– Vi har sagt at hvis man møter hverandre skal man ikke klemme eller hilse på hverandre, men heller gi hverandre en varm albue i stedet for en kald skulder, sier rennlege Sverre Håkon Evju til TV 2.

Det er ventet over 300 deltakere fra 43 nasjoner i løpet av arrangementet som strekker seg over to uker. På lagledermøtet onsdag ble det viet ekstra mye oppmerksomhet til koronaviruset.

– Det har vært mye aktivitet i forkant av arrangementet. Vi har vært veldig beviste på å informere deltakere med mail og med forebyggende tiltak slik at de kan vurdere egen helsetilstand, forteller rennlegen, og sier at delegasjonen fra Italia blir fulgt tett.

– Vi har ekstra oppfølging på Italia for å kartlegge deres aktivitet i områdene hvor koronaviruset har hatt utbrudd, og for å følge retningslinjene som har blitt gitt.

Rennlege Evju understreker at det ikke er tegn til koronasmitte ennå, men at arrangøren er oppmerksomme på eventuelle utbrudd.

– Alle utøverne har fått sin private håndspritgele, i tillegg er det plassert dispensere med antibac i alle områder hvor det er folk samlet.