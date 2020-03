Harald Østberg Amundsen, som går for Asker Skiklubb, ble grundig slått av russeren Ardasjev på 15 km klassisk tidligere i mesterskapet. Over minuttet skilte de to. På fellesstarten i fri teknikk skilte det 7,4 sekunder mellom de to i nordmannens favør.

– Det er en lettelse. Jeg har jobbet hele sesongen med dette som mål. Jeg er kjempefornøyd. Jeg var litt overrasket at det var så mange gode igjen da jeg forsøkte å holde et høyt tempo. Jeg var sliten, men klarte å spare nok krefter til slutt, sa Amundsen til FIS.

Håvard Moseby gikk inn til bronsen, slått med 40,5 sekunder av Amundsen.

– Det ble et tøft renn med høy fart fra start. Harald ga på skikkelig så jeg hadde mer enn nok å holde ryggen hans. Jeg måtte gi alt og ble veldig sliten mot slutten. Jeg er fornøyd med bronsen, sa Moseby.

De tre norske løperne Amundsen, Moseby og Thomas Bucher-Johannessen, Ardasjev, franske Hugo Lapalus og italienske Simone Dapra hadde tidlig dannet en sekstett. Bronsemedaljøren fra 15 kilometeren Lapalus var den første til å si takk for seg. Fem kilometer før mål var det bare tre nordmenn og en russer igjen.

Etter en times gange forsøkte Amundsen å stikke og fikk bare Ardasjev og Moseby med seg. Etter hvert ble det en duell mellom Amundsen og Ardasjev. På den siste stigningen inn mot mål fikk nordmannen en liten luke og økte forspranget til mål.

Det ble en stor norsk dag hvor Thomas Bucher-Johannessen gikk inn til fjerdeplassen, slått med 1.12 minutter av Amundsen. Jon Rolf Skamo Hope måtte tidlig slippe, men klarte å klore seg fast til sjetteplassen – 2.27 minutter bak vinneren.



